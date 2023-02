Nieziemska nowość w Sephorze na walentynki. Panowie, lepiej się pospieszyć

Na te premierę czekali wszyscy. R.e.m. Beauty już w polskiej Sephorze

- r.e.m. beauty zostało powołane do życia przez wszechstronnie utalentowaną twórczynię, Arianę Grande. Zainspirowana transformacyjną mocą makijażu i napędzana pasją do niesamowitego produktu, spełniła swoje marzenie w linii wysokowydajnych, innowacyjnych produktów do oczu, twarzy i ust, które są dostępne dla wszystkich. Od cieni do powiek, eyelinerów aż do rozświetlaczy, szminek i błyszczyków, ta marka zapewni Ci wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby podkreślić swoje naturalne piękno - czytamy na stronie polskiej Sephory.

R.e.m. Beauty to przede wszystkim świetlisty makijaż, który pozwoli Ci wyrazić siebie i sprawi, że nic nie będzie Cię ograniczać. To ekspozycja naturalnego piękna muśnięta luksusowymi formułami. R.e.m. Beauty to także skuteczna pielegnacja która wraz z makijażem tworzy nierozłączną całość. Po jakie kosmetyki r.e.m. Beauty warto sięgnąć?

Midnight Shadows — Paleta Cieni Do Powiek

Twórz przyciągające i intrygujące stylizacje, łącząc 6 matowych i opalizujących cieni do noszenia w dzień i w nocy. Każda paleta inspiruje się stylizacjami Ariany Grande. Formuły cieni nie zawierają talku. Konsystencja jest plastyczna i jedwabista, co sprawia wrażenie lekkości przy jednoczesnym osiągnięciu intensywnych kolorów. Kremowa i gładka konsystencja gwarantuje optymalną trwałość

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Interstellar — Błyszczący Rozświetlacz

Jedwabista i kremowa konsystencja pudrowa wzbogacona emolientami pochodzenia roślinnego tworzy efekt drugiej skóry, a przy nakładaniu wtapia się w skórę i nadaje jej blasku i gładkości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

On Your Collar — Matowa Pomadka Do Ust

Niesamowicie przyjemna matowa formuła rozprowadza się doskonale na ustach i nadaje im bogaty i trwały kolor bez wysuszania warg. Dostępna w 6 kolorach.

i Autor: Materiały prasowe Sephora