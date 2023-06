Nieziemskie promocje w Pepco. W tej koszulce poczujesz się niczym w filmie "Indiana Jones". Piękna i zwiewna, a kosztuje tylko 30 zł, Hit z Pepco

Piękna bluzka w promocji Pepco. Modna, wygodna i tania

W najnowszej promocji Pepco pojawiła się wyjątkowa oferta ubrań dla kobiet na lato 2023. Znajdziesz w niej między innymi szeroki wybór kostiumów kąpielowych, w cenach od 15 zł do 30 zł za górę od bikini. Ciekawą propozycją są również bawełniane koszulki w cenie 17 zł. Zdecydowanym hitem promocji może jednak okazać się przewiewna bluzka z printem w stylu safari. W promocji Pepco dostępna jest ona za jedne 30 zł i wykonana w 100 proc. z wiskozy. Dzięki temu idealnie sprawdzi się latem, jest zwiewna i komfortowa w noszeniu, nawet w największe upały. To mode mocno kojarzącymi się safari oraz filmami przygodowymi lat 80-tych. Do tej koszulki z promocji Pepco rewelacyjnie pasować będą zielone szorty, które również znajdziesz w ofercie sklepu. Całość stworzy letnią stylizacje w klimacie przygód na planie filmów "Indiana Jones i ostatnia krucjata" oraz "Miłość, szmaragd i krokodyl". Koszulka w wiskozy jest dobrą opcją na lato. Materiał ten pozwala skórze oddychać, nie gniecie się i jest przewiewn. To Twój hit na upały.

Zobacz także: Ten znak zodiaku znajdzie się w potężnym niebezpieczeństwie. Przepowiednia z horoskopu mówi o groźbach i strachu. Sprawdź, o jaki znak zodiaku chodzi

i Autor: Materiały prasowe Promocje Pepco

i Autor: Materiały prasowe Pepco promocje

Sonda Co najczęściej kupujesz w Pepco? Ubrania dla siebie i rodziny Akcesoria domowe do kuchni czy łazienki Zabawki dla dzieci Nie kupuje w Pepco