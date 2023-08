Ta płukanka na rzadkie włosy sprawi, że będą rosły jak szalone. Baby hair zasypią głowę. Domowy sposób na porost włosów

Zauważyłaś czerwoną bransoletkę na nadgarstku u innej kobiety? To ważny symbol, którego nie wolno przegapić. Sprawdź, co oznacza

Skuteczna płukanka na wypadające włosy

Wypadające włosy to problem, z którym wiele osób nie może sobie poradzić. W pierwszej kolejności należy znaleźć przyczynę tego stanu i ewentualnie skonsultować się z lekarzem lub trychologiem. A co zrobić, aby włosy rosły jak szalone? Dla wielu kobiet rzadkie włosy są powodem do kompleksów. Dlatego starają się, jak mogą, aby zwalczyć swój problem. Jednym ze sposobów na porost włosów są domowe mikstury z naturalnych składników. Czasami wystarczy wykorzystać moc ziół, aby cieszyć się gęstymi, gładkimi i lśniącymi pasmami. Warto przygotować płukankę z pokrzywy. Liście pokrzywy są bogate w krzemionkę i siarkę, dzięki czemu włosy stają się bardziej lśniące i zdrowsze. Dodatkowo zioło to pobudza krążenie skóry głowy i tym samym ogranicza wypadanie pasm.

Jak zrobić płukankę z pokrzywy na włosy?

Garść świeżych liści pokrzywy lub 1-2 łyżeczki suszonych liści pokrzywy umieść w filiżance i dodaj gorącą wodę. Pozostaw do zaparzenia na 10 do 20 minut, następnie odcedź. Po umyciu włosów wmasuj napar w skórę głowy i owiń je ręcznikiem na 10 minut. Pamiętaj, aby nie spłukiwać płukanki z włosów.

Przyczyny wypadania włosów

Przyczyn wypadania włosów jest wiele - od błahych błędów pielęgnacyjnych, po poważne problemy zdrowotne. Oto najczęstsze z nich:

Niedobór żelaza i anemia, Stres i przemęczenie, Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy, Chora tarczyca, Zła dieta, Łysienie androgenowe, Przyjmowane leki, Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID, Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski, Cukrzyca.

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka