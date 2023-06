Niezwykły puder do zadań specjalnych za 15 zł w promocji Rossmanna. Zapewnia efekt gładkiej skóry i sprawi, że zmarszczki znikną na Twoich oczach

Fantastyczny puder sypki w promocji Rossmanna. Za 15 zł tafla na skórze

Marzysz o gładkiej skórze bez podkreślonych zmarszczek i nierówności? Koniecznie przetestuj puder Wibo z promocji w Rossmannie. WIBO Diamond Skin to wyjątkowy puder sypki, który rozprawi się z nierównościami cery i sprawi, że będzie ona wyglądała jedwabiście i promiennie przez cały dzień. Dzięki drobno zmielonej formule puder WIBO Diamond Skin nie podkreśla zmarszczek i nie wchodzi w załamania skóry. Jest idealny dla cery dojrzałej, która nabierze zdrowego blasku. Puder sypki WIBO Diamond Skin z promocji Rossmanna zapewnia świeże, świetliste wykończenie makijażu. Nadaje długotrwały efekt idealnie gładkiej cery. Dzięki kolagenowi pielęgnuje i nawilża skórę sprawiając, że ta nie jest matowa i poszarzała. To idealna propozycja na lato. Puder sypki jest lekki i nie obciąża skóry. WIBO Diamond Skin w promocji Rossmanna kosztuje jedynie 15,49 zł. To nie wszystko, jeżeli szukasz pudrów o innego rodzaju wykończeniach to w promocji Rossmanna znajdziesz przeceny także na inne kosmetyki marki Wibo.

