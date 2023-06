Nigdy się tak nie ubieraj. Te stylizacje są zakazane, jeśli nie chcesz narazić się na plotki

Biały stanik pod białą sukienką - zdecydowanie NIE

Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wiele naszych modowych przekonań już dawno przeszło do lamusa i przez to można zaliczyć wstydliwą wpadkę. Styliści modowi już jakiś czas temu skrytykowali trend noszenia białego stanika pod jasnymi bluzkami, czy sukienkami. Wbrew pozorom taka bielizna mocno odznacza się pod białą odzieżą i wygląda to nieestetycznie. Pod białe ubrania zdecydowanie lepiej zakładać biustonosz w cielistym kolorze, bo zlewa się on ze skórą. Dzięki temu nasza stylizacja nie będzie wyglądać kiczowato. To ważna wskazówka dla kobiet, które cenią sobie elegancję. Styliści ostrzegają jeszcze przed kilkoma innymi błędami modowymi, które popełniamy każdego dnia i to często nieświadomie.

Niewybaczalne błędy modowe kobiet

Wbrew pozorom bielizna, choć jej nie widać, odgrywa ogromną rolę w naszych stylizacjach. Wybierając biustonosz, musimy uważać nie tylko w przypadku jego koloru, ale również kroju. Zwykły biustonosz założony do sukienki z odkrytymi plecami to jeden z najgorszych błędów, jakie kobiety popełniają w czasie lata. Wystający spod sukienki pasek stanika psuje całą stylizację. Podobnie jest w przypadku delikatniej bluzki na ramiączkach - grube ramiączka biustonosza nie prezentują się wówczas zbyt elegancko. Kolejnym błędem, którego musimy wystrzegać się jak ognia, jest zakładanie zbyt ciasnych koszul. Rozchodzące się guziki na wysokości biustu od razu przyciągają spojrzenia ludzi i wyglądają niechlujnie. Ostatnią modową wpadką, na którą styliści zwracają uwagę, jest noszenie rajstop z grubymi szwami. Choć na rynku są dostępne rajstopy bezszwowe, które niemal zlewają się ze skórą, to wiele kobiet nadal nie potrafi pożegnać się z tymi tradycyjnymi modelami. Szwy rajstop wystające z butów, czy odznaczające się pod obcisłą sukienką to straszna gafa!

