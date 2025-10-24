Nivea dla kobiet aktywnych! Nie rezygnuj z planów, gdy pojawia się pot

Wśród antyperspirantów NIVEA Derma Control wyróżnić można linie dla kobiet: Defend, Restore i Natural Tone oraz dedykowane mężczyznom linie Defend i Sensitive. Produkty dostępne są we wszystkich popularnych formatach – roll on, spray oraz stick. Nie zawierają alkoholu etylowego, a ich wysoka tolerancja dla skóry została potwierdzona dermatologicznie.

Derma Control Defend

Linia NIVEA Derma Control Defend zawiera czysty kwas hialuronowy i prowitaminę B5, dzięki czemu wzmacnia ochronę przed podrażnieniami spowodowanymi goleniem, zapewniając jednocześnie dodatkowy komfort i uczucie zdrowej skóry. Antyperspirant zapewnia 72-godzinną ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem.

Derma Control Restore

Linia Control Restore stworzona została z myślą o skórze wrażliwej. Formuła z hipoalergiczną kompozycją zapachową jest wzbogacona o czysty kwas hialuronowy i witaminę E. Dzięki temu skutecznie łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację skóry po goleniu. Dodatkowo, formuła DERMA 72H ACTIVE PROTECTION współpracuje ze skórą, zapewniając skuteczną walkę z potem oraz nieprzyjemnym zapachem, przy jednoczesnej pielęgnacji skóry pod pachami.

Derma Control Natural Tone

Wyjątkowa formuła linii Natural Tone z czystym kwasem hialuronowym i witaminą C*, redukuje ciemne ślady i przywraca równomierny koloryt skóry pod pachami. Podobnie jak pozostałe produkty z serii Derma Control zapewnia niezawodną, 72-godzinną ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Wypróbuj dla gładszej i pięknie wyglądającej skóry pod pachami.

