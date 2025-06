NIVEA włącza sie w celeberacje wyjątkowych wartości – limitowane edycje kultowych kosmetyków i wyjątkowe wydarzenie

NIVEA Polska już po raz drugi aktywnie włącza się w obchody Pride Month, czyli święta równości i różnorodności, obchodzonego na całym świecie w czerwcu. Z tej okazji powstały limitowane opakowania kultowych kosmetyków – kremu oraz pomadki – które symbolizują wsparcie i solidarność ze społecznością LGBTQ+. NIVEA zachęca do podejścia do siebie i innych z takim samym szacunkiem i troską, jak do swojej skóry, niezależenie od wieku, orientacji seksualnej czy koloru skóry. Limitowana szata graficzna produktów nie tylko zachwyca designem, ale też niesie za sobą ważne przesłania jakimi są: otwartość i akceptacja.

i Autor: materiały prasowe Nivea