Nowa era piękna. Kaia Gerber globalną ambasadorką marki NARS

„Kaia jest prawdziwym ucieleśnieniem piękna, supermodelką naszych czasów, niosącą w sobie ducha innej epoki. Praca z nią była jak powrót do czasów dawnych ikon. Ówczesne supermodelki były kimś więcej niż tylko pięknymi twarzami; zawsze ceniłem ich radość. Kochały obiektyw, sztukę makijażu i fryzur oraz samą modę. Przede wszystkim jednak dawały z siebie wszystko przed kamerą, wkładając całą energię w tworzenie jak najpiękniejszych obrazów. Kaia ma w sobie tę samą pasję, a fotografowanie jej było jak ponowne przeżywanie tej samej magii, która sprawiła, że zakochałem się w tej branży”.— mówi François Nars, Założyciel i Dyrektor Kreatywny marki.

Kaia jest jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci w świecie mody, a jej wpływ obejmuje także świat filmu, telewizji oraz literatury, za sprawą prowadzonej przez nią społeczności dla wschodzących twórców - Library Science. Łącząc branżę mody, beauty, filmu oraz kultury, Kaia redefiniuje współczesne piękno w sposób, który jest jednocześnie nowatorski, jak i klasyczny.

„Zawsze miałam osobistą więź z marką NARS. François był jednym z pierwszych fotografów, dla których pozowałam w ramach jego autorskiego projektu fotograficznego Persona. Kosmetyki NARS były również pierwszymi jakie kiedykolwiek kupiłam, dokładnie był to Radiant Creamy Concealer i róż. Bycie globalną ambasadorką NARS i praca z François to dla mnie coś jednocześnie surrealistycznego, jak i niezwykle wyjątkowego”. — mówi Kaia Gerber, Globalna Ambasadorka NARS.