Nowa kampania PRM celebruje lato w stylu dolce far niente

Sweet Nothing jest opowieścią o lekkości bycia i przyjemności trwania chwili. To wizualna oda do włoskiego dolce far niente, sztuki słodkiego, wakacyjnego nicnierobienia. W czasach nieustannego pośpiechu PRM w swojej kampanii zatrzymuje się na moment, by celebrować spokój oraz przyjemność z bycia tu i teraz. Od upalnych poranków po niezapomniane golden hours - piękno codzienności zamienione w rytuał beztroskich, spontanicznych chwil.

i Autor: materiały prasowe PRM