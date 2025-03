i Autor: materiały prasowe Nowa kolekcja Jemiol

Strefa mody

Nowa kolekcja Jemiol na sezon wiosna-lato 2025: oda do lat 70-tych

Sezon wiosna-lato 2025 marka JEMIOL rozgrywa w rytmach lat 70. Najnowsza kolekcja to oda do nonszalanckiego, romantycznego stylu boho-chic. Charakterystyczne dla marki oversize’owe marynarki w tym sezonie zestawiono z delikatnymi sukienkami i romantycznymi koszulami. W kolekcji nie zabraknie też uwielbianego przez klientów marki klasycznego denimu i zamszowych shopperów, do których tym razem dołączyły zdobione frędzlami woreczki.