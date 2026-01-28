Nowa kolekcja STATEMENT LEATHER by Answear.LAB

Skórzane modele (z surowca wyłącznie z certyfikatem LWG) stają się codziennym punktem wyjścia stylizacji, a pozostałe elementy, od wysokiej jakości basiców po retro sneakersy z możliwością personalizacji sznurowadeł, pozwalają poczuć się „na czasie”, a jednocześnie klasycznie i elegancko.

W tworzeniu kolekcji marka poszukiwała odpowiedzi na pytanie, jak połączyć codzienny komfort z subtelną elegancją. Czy udało się znaleźć złoty środek? Odpowiedzi Answear.LAB są kuszące: każdy detal zaprasza do eksperymentowania, a jednocześnie daje poczucie pewności i estetycznej harmonii.W skórzanych kurtkach powracają bestsellerowe odcienie brązu, od krótkiej, wiązanej bomberki po płaszcze, które lekko otulają sylwetkę i pozwalają modelować jej proporcje w zależności od nastroju. Tekstura skóry, jej połysk i miękkość sprawiają, że każda stylizacja staje się prawdziwym doświadczeniem zmysłowym.

Po raz pierwszy w historii marki kolekcja oferuje szeroki wybór basiców - krótkie i długie rękawy, dopasowane i oversize. Każdy model zachwyca jakością bawełny i perfekcją wykonania. Te modele na pewno przetrwają dłużej w niezmienionej formie i kolorze, co przy basicach jest niezwykle istotne.Kolekcję uzupełniają jeansy w różnych fasonach, ponieważ denim niezmiennie jest zarówno komfortowy, jak i elegancki, pozwalając na wiele atrakcyjnych zestawień. Do tego paski oraz doskonałe, skórzane sneakersy w stylu retro, które można personalizować sznurowadłami od koronkowych po szerokie taśmy, tworząc niepowtarzalną, własną formę.

Kolekcja STATEMENT LEATHER doskonale wpisuje się w obecne w tym sezonie trendy, które kładą nacisk na funkcjonalność. Surowa faktura skóry oraz ręczne wykończenia, stają się tu głównym wyrazem luksusu. Projektanci postawili na klasyczne, ale jednocześnie moto rzeźbiarskie formy, co odpowiada na rosnące zainteresowanie tzw. „Investment Pieces” czyli produktami, które mają za zadanie przetrwać więcej niż jeden sezon. W 2026 szczególnie dużo mówi się właśnie o takich produktach, które dłużej utrzymują swoją wartość i charakter premium.

Sneakersy, po raz pierwszy w kolekcji marki, są praktyczne, jednak dzięki delikatnym i subtelnym zmianom w proporcjach i detalach nabierają bardziej wyrafinowanego, modowego charakteru. Kluczowym aspektem jest tu możliwość personalizacji: charmsy, perły, zawieszki, wstążki i metalowe elementy wpisują się w trend, który od kilku sezonów jest wyjątkowo widoczny: Hyper Individualism. Ten kierunek zapowiada się jako jeden z ważniejszych w sezonie 2026. Buty przestają pełnić jedynie funkcję praktyczną, a stają się formą kreatywnego wyrazu osoby je noszącej.

Kobieta w STATEMENT LEATHER porusza się pewnie, ale z lekkością, jakby każdy ruch był przyjemnością. Skóra otula ją w sposób naturalny, podkreślając indywidualny styl. To kolekcja, która daje przestrzeń do zabawy modą i codziennych eksperymentów. Jest miła dla oka, stonowana, ale z intrygującym twistem. Pozwala łączyć klasykę z drobnymi, nieoczywistymi detalami, które wyrażają nastrój chwili. Dzięki nim garderoba staje się czymś, co pozwala, aby każdy dzień miał inny wymiar i emocje.

i Autor: STATEMENT LEATHER/ Materiały prasowe

i Autor: STATEMENT LEATHER/ Materiały prasowe