Nowa kolekcja w Lidlu CRIVIT x Maffashion. Dostępna od czwartku, 14 sierpnia!

Katarzyna Kustra
2025-08-14 4:07

Jak wygląda styl aktywnej kobiety w 2025 roku? Komfortowy, nowoczesny i pełen energii. Taki, który pasuje zarówno na poranny trening, jak i popołudniowe spotkanie z przyjaciółką czy wieczór z dzieckiem w parku. Właśnie taka jest nowa kolekcja CRIVIT dostępna w Lidl Polska od czwartku, 14 sierpnia. Linia jest współtworzona z Maffashion, czyli Julią Kuczyńską – jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny modowej i internetowej, która od lat łączy styl z autentycznością.

Nowa kolekcja w Lidlu CRIVIT x Maffashion

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Nowa kolekcja w Lidlu CRIVIT x Maffashion.

Julia „Maffashion” Kuczyńska była zaangażowana w proces tworzenia kolekcji CRIVIT x Maffashion od samego początku. Współpraca z Lidl Polska stała się dla niej przestrzenią do wyrażenia wartości bliskich wielu kobietom – takich jak swoboda, naturalność i brak presji w podejściu do ruchu czy sportu. Bazując na własnym doświadczeniu i stylu życia, Julia współtworzyła linię, która harmonijnie łączy funkcjonalność z estetyką, a modowy sznyt z wygodą. Ubrania powstały z myślą o realnych potrzebach – sprawdzą się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w codziennych sytuacjach.

Chciałam, żeby kolekcja CRIVIT była swobodna, uniwersalna i ponadczasowa. Ważna była dla mnie możliwość łączenia i zestawiania poszczególnych elementów – tak, aby każda kobieta mogła stworzyć look dopasowany do siebie, swojego nastroju i planu dnia. W kolekcji jest dużo klasycznych, bazowych elementów – jak czarne legginsy, świetnie modelujące staniki, kolarki czy luźniejsze koszulki – bo wiemy, że każdy dzień jest inny. Komfort i styl powinny iść w parze. Cieszę się, że ubrania będą dostępne w sklepach Lidl Polska w całym kraju – także w mniejszych miejscowościach. Dzięki temu każda kobieta, niezależnie od miejsca zamieszkania będzie mogła sięgnąć po ubrania, które łączą wygodę z jakością i niską ceną

– mówi Julia Kuczyńska.

Kolekcja kapsułowa dla aktywnych kobiet

CRIVIT x Maffashion to kapsułowa kolekcja, w której niemal wszystkie elementy można ze sobą swobodnie łączyć. Dominują tu świeże, energetyzujące kolory jak limonkowy, liliowy, ale też ponadczasowa czerń i panterkowy print. Znajdziemy tu bazowe, dopracowane fasony: topy z recyklingowych materiałów, kolarki oraz funkcjonalne dodatki – od butów po matę do jogi.

Już od 14 sierpnia w Lidl Polska dostępne będą wygodne kolarki damskie CRIVIT x Maffashion (29,99 zł/para; także online) z wysokim stanem i subtelnym marszczeniem z tyłu, delikatnie podkreślają sylwetkę i nie krępują ruchów. Sprawdzą się podczas treningu, spaceru z wózkiem, a nawet w połączeniu z oversize’ową marynarką na szybki lunch. Do tego szybkoschnący top damski CRIVIT x Maffashion (24,99 zł/szt.; także online) z elastycznym wykończeniem, który daje swobodę w każdej pozycji. Wykonany jest z materiału pochodzącego z recyklingu, łączy w sobie oddychalność i elastyczność, a jego uniwersalny krój sprawia, że pasuje do każdego outfitu, nawet tego bardziej casualowego.

Na lidlowych półkach znajdziemy też koszulkę damską CRIVIT x Maffashion (24,99 zł/szt.; także online) z klasycznym, okrągłym dekoltem i minimalistycznym krojem. Lekka, szybkoschnąca i wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu, doskonale sprawdzi się zarówno na treningu, jak i podczas dnia pełnego obowiązków. Dzięki dodatkowi elastanu LYCRA dopasowuje się do ciała, nie tracąc przy tym swojego kształtu, nawet po intensywnym ruchu czy praniu. Detale mają znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o komfort, który towarzyszy nam przez cały dzień.

W ofercie sieci dostępne będzie oddychające obuwie sportowe damskie CRIVIT x Maffashion (69,99 zł/para; także online) w dwóch stylowych kolorach: czarnym i fioletowym oraz czapka z daszkiem CRIVIT x Maffashion (19,99 zł/szt.; także online) z czystej bawełny. Dodatkowo, stopki damskie, 3 pary CRIVIT x Maffashion (5,99 zł1/para; także online) to mały, ale niezwykle dopracowany element garderoby aktywnej kobiety. Wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu, są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale też wyjątkowo funkcjonalne. Specjalnie zaprojektowana, lekka podeszwa smart step z technologią Dryact skutecznie odprowadza wilgoć, utrzymując uczucie świeżości nawet podczas intensywnych aktywności.

W kolekcji Lidl Polska nie mogło zabraknąć akcesoriów. Mata do jogi CRIVIT x Maffashion (44,99 zł/szt.; także online) to must-have dla każdej fanki pilatesu, stretchingu czy po prostu wieczornego rozciągania. Antypoślizgowa powierzchnia, tłumiąca dwuwarstwowa struktura i praktyczny pasek w zestawie sprawiają, że równie dobrze sprawdzi się w domu, jak i na zajęciach w plenerze.

To jednak nie wszystko – druga część kolekcji CRIVIT x Maffashion pojawi się w sklepach Lidl Polska już tydzień później, 21 sierpnia.

Kolekcja CRIVIT x Maffashion – już od 14 sierpnia w sklepach Lidl Polska w całym kraju.

CRIVIT x Maffashion – sportowa kolekcja dostępna w Lidl Polska

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe CRIVIT x Maffashion – sportowa kolekcja dostępna w Lidl Polska
