Nowa linia Body&Face Ritual od UZDROVISCO: kiedy opalenizna pachnie mandarynką

Jak wygląda naturalnie piękna skóra, którą z radością odsłaniasz latem? Gładka, odżywiona, promienna i… delikatnie opalona. Ale tylko w bezpieczny sposób! Bez ryzyka uszkodzeń, bez zaczerwienienia, przesuszenia i stanów zapalnych. Dlatego właśnie UZDROVISCO wprowadziło nowe produkty do aktywnej pielęgnacji ciała, z efektem opalenizny.

Przez lata samoopalacze kojarzyły się z kompromisami. Chciałaś ładną opaleniznę, ale musiałaś pogodzić się z chemicznym zapachem, ryzykiem nierównomiernego krycia czy pomarańczowymi tonami na skórze. Body&Face Ritual od Uzdrovisco kończy z tymi problemami, oferując produkty oparte na 100% naturalnym DHA – biocukrze, który zapewnia efekt naturalnej, jednolitej i długotrwałej opalenizny. Bez nieprzyjemnego zapachu!

Linia Body&Face Ritual to także odpowiedź na trend „body skinification" – podejście, które zakłada, że skóra ciała zasługuje na taką samą uwagę i zaawansowaną pielęgnację jak twarz. Dzięki aktywnym składnikom i innowacyjnym formułom produkty te oferują coś więcej niż tylko czasową zmianę koloru skóry – to kompleksowa pielęgnacja poprawiająca jej kondycję i wygląd. „Naszym zdaniem prawdziwa innowacja to nie dodawanie kolejnych składników, ale mądre wykorzystanie tych najlepszych" – podkreślają eksperci marki. I rzeczywiście, każdy składnik w linii Body&Face Ritual ma swoje uzasadnienie i potwierdzoną badaniami skuteczność.

Składniki aktywne do twarzy i ciała, które robią różnicę:

100% naturalny DHA (składniki samoopalający|) – klucz do bezpiecznej opalenizny W przeciwieństwie do syntetycznych odpowiedników, naturalny DHA używany w linii Body&Face Ritual to biocukier pochodzenia naturalnego. Dzięki temu zapewnia równomierną, pięknie oliwkową opaleniznę bez nieprzyjemnego zapachu czy pomarańczowych tonów. Nie przesusza skóry i nie podrażnia.

Masło mandarynkowe – naprawcza aromaterapia w pielęgnacji Ten silnie odżywczy składnik nie tylko regeneruje skórę, ale również wprowadza zmysły w stan relaksu dzięki intensywnemu, naturalnemu zapachowi mandarynki. To pielęgnacja, która rozumie potrzeby Twojej skóry i Twoich zmysłów.

Prebiotyk – wsparcie dla mikrobiomu, czyli zdrowia i piękna skóry To 100% naturalny polisacharyd, który wspomaga prawidłową kompozycję mikrobiomu skóry, poprawiając tym samym funkcjonowanie jej naturalnej bariery ochronnej. Dzięki temu skóra nie tylko wygląda lepiej, ale również jest bardziej odporna na podrażnienia czy szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Witamina C-tetra – antyoksydacyjna ochrona i wyrównanie kolorytu. Znajduje się w balsamie rozświetlającym. Działa silnie antyoksydacyjnie, spowalniając starzenie się skóry. Ponadto wyrównuje koloryt, dając efekt nieskazitelnej i jednolitej powierzchni.

Aromatyczna esencja – magiczny moment dla siebie

Wyjątkowa kompozycja zapachowa obecna we wszystkich produktach linii Body&Face Ritual to nie tylko przyjemność zmysłowych doznań, ale również aromaterapia wprowadzająca w stan głębokiego relaksu. Jej dodatek sprawia, że aplikacja produktu staje się ultraprzyjemnym rytuałem dbania o siebie.

Efekty, które mówią same za siebie

Testowane dermatologicznie produkty Body&Face Ritual dają rezultaty, które są widoczne już po pierwszym użyciu:

Efekt skóry muśniętej słońcem w 24 godziny – bez czekania tygodniami na efekty

Możliwość budowania intensywności opalenizny – ty decydujesz, jak bardzo chcesz być opalona

Bezbarwna formuła – nie brudzi ubrań ani pościeli

Brak nieprzyjemnego zapachu – tylko naturalne, aromatyczne nuty

Nawilżenie i odżywienie – skóra staje się miękka, gładka i elastyczna



Największy przełom linii Body&Face Ritual?

Fakt, że produkty nadają się zarówno do pielęgnacji ciała, jak i twarzy to nie tylko ergonomia miejsca w wakacyjnej walizce, ale przede wszystkim gwarancja, że cała skóra otrzyma jednakowej jakości pielęgnację i wyrównany efekt.

Zmysłowy rytuał, nie obowiązek

W balsamach dominuje kompozycja mandarynki z nutą wanilii, która nie tylko przenosi w świat przyjemności, ale również z mocą aromaterapii wprowadza w stan głębokiego relaksu. Sprawia, że nakładanie produktu staje się rytuałem kojących doznań i troski o siebie – autentycznie piękną chwilą.

Lekkie formuły błyskawicznie się wchłaniają, nie pozostawiają tłustej warstwy i nie brudzą ubrań. To pielęgnacja, która rozumie, że współczesna kobieta potrzebuje skuteczności połączonej z wygodą stosowania. Balsam samoopalający – dla miłośniczek delikatności, 200 ml, 59 zł

Zapewnia lekką, naturalną opaleniznę już po pierwszym użyciu, którą możesz stopniowo budować. Aksamitna formuła rozpływa się na skórze i błyskawicznie wchłania. Doskonały dla każdej kobiety, która pragnie naturalnego efektu skóry muśniętej słońcem i szuka produktu, który holistycznie zatroszczy się o skórę – nawilżając, odżywiając i nadając jej piękny, letni wygląd. Bez smug.

Pianka samoopalająca – dla opalenizny o nieco większej intensywności, 150 ml, 54 zł

Zapewnia średnią intensywność opalenizny, w ultra lekkiej formule, idealnej na lato. Jest bezbarwny, nie brudzi, aplikuje się łatwo, bez smug, nie pozostawia lepkiej warstwy. Doskonały dla każdej osoby, która ceni nawilżające formuły i pragnie naturalnego efektu średniej opalenizny w bezpieczny sposób. Pianka błyskawicznie nawilża i zmiękcza skórę.

Balsam rozświetlający – finisz perfekcji, 200 ml, 59 zł

Linia Body&Face Ritual to nie tylko produkty samoopalające, ale także balsam rozświetlający z witaminą C, który cudownie nawilża, wygładza i daje subtelny efekt glow. Zawarte w nim perłowe pigmenty nadają skórze subtelny, apetyczny blask, a witamina C-tetra działa antyoksydacyjnie, spowalniając procesy starzenia i wyrównując koloryt. To produkt idealny zarówno po porannym prysznicu, jak i na letnie wieczory, kiedy chcesz podkreślić piękno swojej opalenizny i dodać jej wyjątkowej świetlistości.

i Autor: materiały prasowe UZDROVISCO

