Nowe urządzenie IPL bije rekordy popularności już w przedsprzedaży

FOREO na rynku od... 10 lat!

Marka znana przede wszystkim z kultowej linii szczoteczek do oczyszczania twarzy LUNA™, już od dekady jest liderem kategorii urządzeń do domowej pielęgnacji twarzy i wyznacza kierunki jej przyszłego rozwoju. W 2023 roku FOREO rozszerzyło linię produktów do pielęgnacji ciała, a po udanej premierze LUNA™ 4 body, marka właśnie wprowadza na rynek kolejny produkt – PEACH™ 2 – urządzenie do depilacji IPL, które dzięki wysokiej skuteczności bije konkurencję na głowę, już na etapie przedsprzedaży. Również w 2023 roku FOREO obchodzi swoje 10. urodziny i wydaje się, że marka dostała najlepszy prezent od swoich konsumentów. Entuzjaści self-care i wellbeing’u dzięki bezprecedensowej ilości zamówień PEACH™ 2 w przedsprzedaży, uczynili go najbardziej udanym pre-launchem i wprowadzeniem produktu na rynek w historii marki FOREO.

- Jesteśmy podekscytowani sukcesem przedpremierowej sprzedaży PEACH™ 2 na oficjalnej stronie foreo.com. Chociaż od dnia, w którym je przetestowaliśmy, wiedzieliśmy, że urządzenie do depilacji IPL FOREO jest lepsze niż jakiekolwiek inne na rynku, odzew naszych klientów był ogromny i przekroczył nawet najbardziej optymistyczne prognozy sprzedaży. Jesteśmy wdzięczni naszym konsumentom za docenienie kolejnego przełomowego produktu FOREO, a Polska jest jednym z krajów z największą ilością zamówionych produktów PEACH™ 2 w przedsprzedaży - mówi Vladimir Cuturilo, General Manager na Europę Wschodnią.

Ilość zamówień urządzenia okazała się tak duża, że FOREO zdecydowało się przenieść wszystkie swoje moce produkcyjne na linię PEACH™ 2, aby sprostać liczbie zamówień i nie zawieść oczekiwań swoich klientów.

