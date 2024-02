i Autor: materiały prasowe UNIQLO

Strefa mody

Nowoczesna garderoba pełna swobody i wyrafinowania

Japońska marka UNIQLO ogłasza premierę wiosennej kolekcji UNIQLO : C, damskiej linii stworzonej przez znaną, brytyjską projektantkę Clare Waight Keller, której projekty charakteryzują się łączeniem niezwykłej swobody z wyrafinowaniem. Najnowsza kolekcja jest lekka, wygodna oraz pełna świeżej energii. Ubrania dostosowane do codziennego życia wibrują odcieniami makowej czerwieni, pudrowego różu, morskiego błękitu, a także wojskowej zieleni. Wszystko zamknięte w funkcjonalnych i pięknych krojach, które zaproszą nas do wstąpienia w nowy, cieplejszy sezon.