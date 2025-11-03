Nowość od marki L’oréal Professionnel: Dwufazowy olejek Absolut Repair Molecular. Naprawa 2 lat uszkodzeń i 100 godzin połysku

Era połysku trwa w najlepsze. Od wybiegów w Paryżu i Nowym Jorku po TikToka i Instagram – lśniące włosy stały się symbolem zdrowia, energii i nowoczesnej elegancji. Hashtagi #Shine i #ShinyHair liczą miliony postów, a trend shiny hair stał się częścią współczesnej definicji piękna. To właśnie w tym kontekście marka L’Oréal Professionnel prezentuje olejek Absolut Repair Molecular – produkt, który nadaje połyskowi nową, głębszą odsłonę, opartą na nauce i profesjonalnym doświadczeniu.

#ShakeToShine – sekret technologii

Innowacyjny olejek ma dwufazową formułę, która aktywuje się po wstrząśnięciu butelką. Faza wodna, bogata w peptydy i 5 aminokwasów, dociera do wnętrza włosa i odbudowuje jego strukturę na poziomie molekularnym. Faza olejowa otula pasma lekką warstwą ochronną, wygładza łuski i nadaje im niezwykły połysk, który utrzymuje się aż 100 godzin, a dodatkowo zapewnia 3 dni kontroli nad puszeniem. Wystarczy kilka kropli rozprowadzonych w dłoniach i nałożonych na wilgotne lub suche włosy, aby uzyskać efekt tafli – gładkich, miękkich i świetlistych, jak po profesjonalnej pielęgnacji w salonie. Całość dopełnia subtelny zapach, który utrzymuje się godzinami i sprawia, że aplikacja staje się zmysłowym rytuałem.

Nowa era połysku

Dwufazowy olejek Absolut Repair Molecular to nie kolejny kosmetyk, lecz nowy standard w pielęgnacji włosów. Łączy naukową precyzję z modowym trendem shiny hair, zamieniając chwilowy efekt w trwały atrybut zdrowia, siły i współczesnej elegancji. To połysk przyszłości – mocny, długotrwały i absolutnie nie do przeoczenia.

i Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe