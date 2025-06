Nowość w ofercie marki Ochnik – funkcjonalny plecak na wakacyjne podróże

Robert Lewandowski dołącza do rodziny BOSS EYEWEAR jako nowy ambasador marki w Polsce

Jeśli szukasz bagażu podręcznego, który bez dodatkowych opłat zabierzesz na pokład samolotu, OCHNIK ma coś w sam raz dla Ciebie! Nowy plecak podróżny to połączenie stylu i praktyczności. Jego kompaktowy rozmiar spełnia wymogi większości linii lotniczych, a przemyślany układ kieszeni i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i podczas długiej podróży z przesiadkami.

Praktyczny na co dzień

Plecak OCHNIK to odpowiedź na oczekiwania podróżników, którzy cenią praktyczność, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z estetyki. Wyróżnia się funkcjonalnym układem kieszeni, możliwością powiększenia głębokości oraz regulowanymi szelkami, które pozwalają dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Z łatwością mieści format A4, a liczne przegrody i kieszenie ułatwiają organizację wnętrza.

Wśród praktycznych rozwiązań znajdziemy m.in.:

kieszeń na laptopa 12,5” z elastycznym zabezpieczeniem na rzep,

wewnętrzną kieszonkę na drobiazgi zamykaną na suwak,

kieszeń na tylnej ściance,

suwak umożliwiający zwiększenie głębokości z 16 cm do 25 cm,

regulowane szelki,

taśmę, która umożliwia wygodne zamocowanie plecaka na teleskopowej rączce walizki.

Dzięki swoim wymiarom (40 x 30 x 16 cm) plecak kwalifikuje się jako bezpłatny bagaż podręczny w większości linii lotniczych. To doskonały wybór zarówno na krótki wyjazd, jak i praktyczne uzupełnienie większego bagażu.

Model dostępny jest w trzech kolorach (różowym, beżowym i czarnym). Do kupienia w salonach stacjonarnych oraz na www.ochnik.com

i Autor: materiały prasowe Ochnik