Nowy kierunek w pielęgnacji skóry z trądzikiem

Trądzik dorosłych – problem nie tylko estetyczny

Trądzik dotyka nawet 54% osób po 25. roku życia. Jego źródłem mogą być zmiany hormonalne, czynniki środowiskowe, ale także stres, który w ostatnich latach stał się jedną z kluczowych przyczyn zaostrzenia objawów trądziku. Zmiany skórne w dorosłym wieku niosą ze sobą nie tylko fizyczny dyskomfort, lecz także wpływają na samoocenę i obniżają jakość życia.

Badania coraz częściej wskazują, że stres ma bezpośredni wpływ na przebieg trądziku. Aż 67% dorosłych wskazało, że ich zmiany skórne pogorszyły się w czasie nasilonego stresu. Natomiast ponad 50% pacjentów dermatologicznych, u których wystąpiły zaostrzenia związane ze stresem, odnotowało znaczący wpływ tej sytuacji na jakość życia, poczucie własnej wartości czy pewność siebie w kontaktach społecznych. To wyraźny sygnał, że skuteczna pielęgnacja powinna uwzględniać nie tylko eliminację widocznych zmian, ale też ich głębsze przyczyny.

Trądzik dorosłych to problem, który coraz częściej obserwujemy w gabinetach dermatologicznych. Stres, szybkie tempo życia i czynniki środowiskowe mają ogromny wpływ na kondycję skóry, prowadząc do powstawania zmian nawet u osób, które w okresie nastoletnim nie zmagały się z trądzikiem. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnacja była nie tylko skuteczna i dobrze tolerowana, zapewniając pacjentom komfort i poprawę jakości życia. Nowy Cleanance Comedomed+ to przykład dermokosmetyku, który działa u źródła problemu – podkreśla Izabella Lesieur, Marketing Director Eau Thermale Avène.

CLEANANCE COMEDOMED+ – przełomowa formuła

Cleanance Comedomed+ Intensywny krem-żel przeciw niedoskonałościom to jeszcze skuteczniejsza formuła oparta na opatentowanej substancji Comedoclastin™ oraz znanym i cenionym niacynamidzie. Produkt:

Działa u źródła zmian – redukuje mikrozaskórniki, czyli niewidoczne jeszcze niedoskonałości zapobiegając powstawaniu nowych.

Redukuje widoczne zmiany niezapalne (zaskórniki otwarte i zamknięte) i zapalne (krosty).

Redukuje przebarwienia i zapewnia skórze nawilżenie.

Niacynamid w składzie odpowiada za działanie przeciwzapalne i łagodzące.

Dla dorosłych i nastolatków – odpowiedni także dla skóry wrażliwej i dzieci od 9. roku życia.

Połączenie Comedoclastinu™ z niacynamidem sprawia, że nowa formuła nie tylko skutecznie walczy z niedoskonałościami, ale również wspiera barierę ochronną skóry i przywraca jej komfort. To właśnie ten balans między działaniem korygującym a pielęgnującym czyni Cleanance Comedomed+ wyjątkowym dermokosmetykiem nowej generacji.

Holistyczne podejście do pielęgnacji

Nowa formuła Cleanance Comedomed+ została opracowana z myślą o kompleksowej pielęgnacji skóry trądzikowej. Dzięki udoskonalonemu połączeniu składników aktywnych produkt odpowiada na potrzeby osób dorosłych, których skóra w codziennym, pełnym stresu życiu wymaga szczególnej troski i skutecznych, a zarazem łagodnych rozwiązań.

Warto pamiętać, że skuteczna walka z trądzikiem wymaga holistycznego podejścia – łączącego odpowiednią pielęgnację, zdrowy styl życia i redukcję czynników nasilających objawy, takich jak stres.

Premiera prasowa nowości odbyła się 9 października 2025 r. podczas dedykowanego spotkania dla mediów i ekspertów branży beauty.

Cieszy mnie, że mogę uczestniczyć w działaniach, które budują świadomość istoty holistycznego podejścia do zdrowia i jakości życia. Ciało i umysł tworzą nierozerwalną całość, a troska o każdy z tych obszarów pozwala nam budować równowagę i dobrostan. Jest to fundamentem efektywnego dbania o nasze zdrowie - komentuje Karolina Tuchalska-Siermińska, psycholożka i psychotraumatolżka.