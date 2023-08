Nowy sezon, nowa kolekcja - przygotuj się na jesień 2023

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Tragiczny manicure, która postarza. To zaprzeczenie klasy i stylu. Lakiery do paznokci, które podkreślają zmarszczki na dłoniach

Sierpień to miesiąc, w którym wciąż cieszymy się latem i pełnymi garściami czerpiemy radość ze słonecznych popołudniowych spacerów na świeżym powietrzu. Aktywniekorzystamy z ostatnich ciepłych chwil, bo chłodniejsze już wieczory i poranki sprawiają, że coraz częściej myślami jesteśmy przy jesieni. Eksperci marki VAN GRAAF, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzają do swoich sklepów nowości, które uatrakcyjnią naszą szafę, a jednocześnie pomogą podtrzymać klimat lata. Świetnie sprawdzą się więc wzorzyste sukienki i eleganckie bluzki czy bluzy i koszule w barwne printy. Paniom z pewnością do gustu przypadnie satynowa sukienka VAN GRAAF/HUGO o nowoczesnej długości midi, która dzięki oryginalnemu wzorowi przyciągnie uwagę. Dla fanek nieco delikatniejszych wzorów eksperci marki VAN GRAAF proponują czarną, przewiewną sukienkę VAN GRAAF/MARIE LUND w drobne białe kwiaty, której rękawy o długości ¾ pomogą przetrwać chłodniejsze wieczory lub bluzkę tej samej marki w podobnych kolorach. Balonowe rękawy i satynowa bawełna urozmaicą sierpniowy look, nadając stylizacji subtelnego połysku i odrobiny elegancji.

Panom proponujemy sięgnąć po koszulę polo z długim rękawem marki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON z ciekawym wzorem color blocking i zklasycznym kołnierzem. To popularny model w eleganckim i casualowym stylu. Dla tych, którzy w tym sezonie chcą postawić na mocniejsze akcenty marka VAN GRAAFproponuje bluzę z naszywkami w stylu wyścigowym, która przyciąga uwagę swoim dynamicznym wyglądem lub oryginalną koszulę marki VAN GRAAF/ARMANIEXCHANGE, która z jednej strony dzięki markowym nadrukom zdecydowanie wyróżnia się, a jednocześnie świetnie pasuje do garderoby w stylu smart casual.

W drugą połowę sierpnia eksperci marki VAN GRAAF proponują uzupełnić swoją garderobę o ubrania z długim rękawem, które świetnie sprawdzą się w chłodniejsze dni.W przypadku Panów warto uzupełnić szafę o bawełniany sweter w kolorze indygo VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER. Jego strukturalna dzianina sprawia, że staje się on doskonałym modelem basic o wyjątkowym charakterze. Podobny zabieg osiągniesz również z bluzą z kapturem od tej samej marki. Jej swobodny krój, intensywny kolor i nadruk logo nadadzą stylizacji luźnego looku. Uwagę panów gustujących w nieco bardziej wyrazistych klimatach, z pewnością przykuje koszula w kratę marki VANGRAAF/POLO RALPH LAUREN. To najmodniejszy wzór tego sezonu, tej koszuli nie może więc zabraknąć w Twojej garderobie.

Paniom proponujemy sięgnąć po dzianinowy sweterek marki VAN GRAAF/MARIE LUND. Model o klasycznym kroju w kolorze bzu będzie idealną bazą do wielu stylizacji, aocieplający materiał z dodatkiem moheru uzupełni Twój look w chłodniejsze dni. Dla Pań, które pod koniec lata nie chcą rezygnować z niewymuszonej elegancji ekspercimarki VAN GRAAF proponują koszulę w kolorze groszku wykonaną z czystej bawełny oraz bluzkę marki VAN GRAAF/MARIE LUND wykonaną z aksamitnego sztruksu zczystej bawełny w kolorze królewskiego błękitu.

