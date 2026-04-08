Nowy sezon w IKEA: kolory, które ożywią Twój dom

Ponadczasowy design, który zaprasza do odpoczynku

Wystarczy jeden dobrze dobrany element, by całe wnętrze nabrało charakteru i stało się jeszcze bliższe codziennym potrzebom. Kolekcja mebli wypoczynkowych LILLESÄTER wyróżnia się obłymi, harmonijnymi kształtami, które doskonale wpisują się w estetykę stylu mid-century modern. Nowoczesna forma fotela obrotowego i pufy to propozycje dla tych, którzy szukają w aranżacji czegoś więcej niż standardowych rozwiązań. Meble dostępne są w różnych kolorach, a ich elegancka tapicerka jest łatwa w czyszczeniu i nie wchłania płynów co zwiększa funkcjonalność. Szybko stają się ulubionym miejscem w domu – idealnym na poranną kawę, chwilę z książką czy wieczorny reset.

„Gdy projektowałam serię LILLESÄTER, zależało mi na połączeniu ciekawej formy z elegancją i komfortem. Każda część sofy ma miękkie, organiczne i przyjazne kształty z zamaszyście kreślonymi liniami, które działają kojąco na wzrok i ciało. Do tego wyróżniają się odważnym wzornictwem, które można podkreślić wybranym pokryciem. Liczę na to, że meble LILLESÄTER do niejednego domu wniosą radość i spokój” – mówi Matilda Lindstam Nilsson, projektantka w IKEA.

Kolekcja ta współgra z tekstyliami, które wspierają regenerację i budują atmosferę spokoju. Idealnie uzupełnią ją zasłony PELARKÖRSBÄR, których kwiatowe wzory wprowadzą lekkość i świeżość. Wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, subtelnie filtrują światło, tworząc zrównoważoną i przyjazną przestrzeń.

Dywan, który gra wszystkimi zmysłami Na parkiecie spisuje się wzorowo – dywan MARKBLÅMME przyciąga spojrzenia i nadaje pomieszczeniu wyrazisty charakter. Jego szachownicowy, mozaikowy wzór łączy ciepłe odcienie brązu i bordo z jaśniejszymi beżowymi akcentami. Kontrastujące kolory przyciągają wzrok, ale nie dominują przestrzeni, pozwalając na swobodne zestawianie z różnymi meblami i dodatkami. Dywan oddziałuje na więcej niż jeden zmysł, wprowadzając subtelną grę faktur, która zmienia się w zależności od światła i perspektywy dodając wnętrzu głębi i dynamicznego charakteru.

Sypialnia, która gra kolorem i dźwiękiem

Wiosna wkracza również do sypialni – razem ze światłem, kolorem i energią, która budzi zmysły. Intensywne, ciepłe odcienie ożywiają przestrzeń i sprawiają, że każdy dzień – nawet poniedziałek – można zacząć z entuzjazmem. Miękka w dotyku pościel HÄRLIR, dostępna jest w dwóch wariantach: biało-różowym i czarno-białym. Te wyraziste wzory działają jak wizualna pobudka, dodając energii nawet najbardziej leniwemu porankowi. Lampka nocna KULGLASS z wbudowanym głośnikiem dostosuje się do rytmu dnia – o poranku doda sił ulubioną playlistą, a wieczorem pozwoli się wyciszyć, tworząc kojącą atmosferę przed snem. Całość dopełniają praktyczne i estetyczne akcesoria, w których kolor odgrywa równie ważną rolę co funkcja. Pastelowy stolik nocny BLANKHÄLLAN wprowadza do sypialni lekkość i spokój, a kontrastująca szuflada pomieści wiele szpargałów. Viralowe lampki FADO dostępne są w nowej odsłonie - dzięki pastelowo różowym centkom dadzą wnętrzu charakteru. Przenośny głośnik KALLSUP jest dostępny w trzech kolorach, a dzięki kompaktowym rozmiarom można mieć go zawsze pod ręką – przy porannej kawie, na pikniku lub podczas domowego koncertu pod prysznicem. Niezależnie od miejsca zapewnia doskonałe brzmienie i pozwala cieszyć się ulubioną muzyką.

„Moim zamysłem było zaprojektowanie głośnika, który byłby jak najmniejszy i jak najprostszy, a przy tym dobrze brzmiał. Jest łatwy w obsłudze i można go łączyć w grupy. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, jak wiele dźwięków może wydobywać się z tak małego głośnika. Mam nadzieję, że przyniesie sporo radości i zachwytu podczas słuchania ulubionej muzyki” - mówi Ola Wihlborg, projektant w IKEA.

Wzory inspirowane naturą, pełne żywych kolorów, zamieniają wnętrze w prawdziwą ucztę dla zmysłów. To przestrzeń, w której słońce, wyraziste barwy i muzyka spotykają się, by każdy dzień zaczynał się z radością. A jeśli pojawia się myśl, że można z tym przesadzić – odpowiedź jest prosta: tutaj liczy się energia, a jej nigdy za wiele.

i Autor: IKEA/ Materiały prasowe

