NYX Professional Makeup prezentuje nową kolekcję inspirowaną filmem Minecraft

Limitowana edycja oddaje hołd dziedzictwu oryginalnego Minecrafta, łącząc sztukę makijażu z ikonicznymi elementami gry, które pojawiają się w filmie. Kolekcja pozwala odbiorcom tworzyć nieograniczoną sztukę, oferując narzędzia do wyrażania kreatywności, a jednocześnie łączy społeczności makijażowe i gamingowe poprzez sztukę i rozrywkę.

Kolekcja składa się z balsamów do ust Cheeky Mob Blush Balms w trzech pikselowych odcieniach; rozświetlaczy do twarzy Rare Highlight Balms, również w trzech perłowych, świetlistych odcieniach, dających nieziemski blask; kultowych Fat Oil Slick Clicks w trzech błyszczących wykończeniach; oraz kompaktowe lusterko, które przeniesie Cię do innego wymiaru!

„W NYX Professional Makeup przewodzimy, łącząc społeczności poprzez sztukę i innowacje - Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Warner Bros. z okazji premiery filmu Minecraft. Wartości marki Minecraft są spójne z naszymi i doceniamy to, że Minecraft jest dla każdego. Dzięki tej współpracy wspieramy kreatywność, łącząc miłośników gier, makijażu i popkultury z produktami stworzonymi z myślą o fanach Minecraft. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak kreatywność wszystkich rozkwitnie dzięki tej kolekcji!” - mówi Denee Pearson, Global Brand President.

NYX Professional Makeup nie jest nowicjuszem w świecie gier — marka wprowadziła kilka innowacji w tej branży, w tym została pierwszą marką kosmetyczną, która nawiązała współpracę z drużyną eSports Dignitas; uruchomiła kampanię „Game Out Loud” z okazji Pride, mającą na celu zwiększenie świadomości na temat prześladowania osób LGBTQIA+ w świecie gier online; oraz stworzyła wirtualny sklep „House of NYX Professional Makeup” w iHeartLand na Robloxie.

i Autor: materiały prasowe NYX Professional Makeup

