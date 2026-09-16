NYX Professional Makeup x Buttermelt: Lexy Chaplin twarzą kampanii marki

W ramach kampanii Lexy Chaplin była obecna w działaniach digitalowych, wspierających komunikację linii Buttermelt, a także w paczkach PR kierowanych do mediów i twórców. Wizerunek twarzy kampanii został również wykorzystany w materiałach przeznaczonych do e-commerce oraz POS, zapewniając spójność komunikacji na kolejnych etapach ścieżki konsumenckiej – od budowania świadomości i zainteresowania produktem, przez działania PR i digital, aż po decyzję zakupową.

Kampania spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i pozytywnym odbiorem, wzmacniając widoczność linii Buttermelt w komunikacji marki. Połączenie rozpoznawalnej twarzy kampanii z wielokanałową obecnością pozwoliło NYX Professional Makeup dotrzeć do konsumentów zarówno w przestrzeni digital, jak i w bezpośrednich punktach kontaktu z produktem. Wybór Lexy Chaplin jako twarzy kampanii był naturalnym uzupełnieniem komunikacji marki. Jej wizerunek, osobowość i sposób komunikacji dobrze wpisują się w charakter NYX Professional Makeup – marki, która stawia na wyrazistość, swobodę w eksperymentowaniu z makijażem i autentyczną ekspresję. Dzięki temu współpraca była spójna zarówno z DNA marki, jak i charakterem samej linii Buttermelt.

Wykorzystanie wizerunku Lexy Chaplin w digitalu, PR, e-commerce i materiałach POS stanowiło element spójnej strategii komunikacyjnej, której celem było zwiększenie widoczności linii Buttermelt oraz budowanie jej obecności w świadomości konsumentów.