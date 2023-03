O tym nie zapominaj. Twoja skóra Ci za to podziękuje

Kiedy mamy już dobrze oczyszczoną skórę to czas na tonik. Wiele osób uważa, że produkt ten ma działanie podobne do płynów micelarnych i oczyszcza cerę. tak jednak nie jest. Tonik przede wszystkim tonizuje cerę, co oznacza przywrócenie i podtrzymanie jej naturalnego pH, które często jest zaburzone przez kosmetyki, które stosujemy. Dodatkowo produkty dostępne na rynku posiadają także inne właściwości, takie jak nawilżenie czy działanie kojące.

Po sukcesie kultowego produktu ceramidowego CERAMIDE SKIN BARRIER, polska marka Clean Beauty Veoli Botanica przedstawia BUILD ME UP – tonik z ceramidami i kwasem hialuronowym. Wchodząc do Linii podstawowej Veoli Botanica, jest on sposobem na szybką regenerację skóry o każdej porze dnia.

BUILD ME UP przywraca fizjologiczne pH skóry oraz przygotowuje ją do kolejnych etapów pielęgnacyjnych. Premiera Veoli Botanica również wspomaga uzupełnianie ubytków w cemencie komórkowym skóry i silnie regeneruje. Lekka, mleczna konsystencja produktu sprzyja szybkiemu wchłanianiu się i nie pozostawia uczucia filmu na twarzy.

Połączenie ceramidów (Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP) z cholesterolem pochodzenia roślinnego, wolnymi kwasami tłuszczowymi i fitosfingozyną w jego składzie wspiera odbudowę i wzmocnienie bariery lipidowej naskórka oraz intensywnie nawilża. Zawarta w toniku proporcja ceramidów, kwasów tłuszczowych i cholesterolu wynosi 3:1:1 i odzwierciedla naturalną proporcję tych składników zawartą w skórze.

Skład produktu wzbogaca przywracający skórze jędrność i elastyczność skwalan, a hydrolat z liści zielonej herbaty działa antyoksydacyjnie, zapobiegając przedwczesnemu starzeniu się skóry. Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej łagodzi i ogranicza występowanie podrażnień, sprawiając idealne dopasowanie produktu do wszystkich typów skóry.

i Autor: Materiały prasowe Veoli Botanica

