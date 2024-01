Obłędny podkład dla skóry dojrzałej za 15 zł. Maskuje każdą zmarszczkę oraz wygładza skórę niczym upiększający walec

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje blasku.. To fryzura 2024!

Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

Polska marka tołpa stawia na odżywione włosy. Ich odżywki do włosów to szybki i skuteczny sposób na odżywienie i nawilżenie włosów. Bogate w naturalnie składniki aktywne genialnie wygładzają włosy i pozostawiają je lśniące.

W oczekiwaniu na wiosnę warto rozpieszczać się zapachowymi kosmetyki do ciała. Właśnie taki jest balsam do ciała marki Yumi Aloes i Malina. To rewelacyjne połączenie zbawiennej mocy aloesy z odżywieniem i zapachem maliny. Ten balsam umili Ci oczekiwanie do pierwszych dnia marka.

Marka Uzdrovisco przedstawia całodniowy krem nawadniający z rokitnikiem. Fitoceutyk stworzony dla każdej kobiety, niezależnie od wieku, która wie, że od nawilżenia zaczyna się wszystko co dobre dla skóry. Dlatego od poranka do wieczora pragnie zapewnić jej odpowiedni poziom nawodnienia. Stawia na składniki naturalne, bo wie, że mają wielką moc nawilżania. Że dają nadzieję na odzyskanie komfortu, miękkości i gładkości. Bo warto stawiać na niezmiennie dobre rozwiązania.

Twoja skóra potrzebuje odżywienia? Postaw na kultowy krem PIXI Rose Ceramide Cream. To niezwykle bogaty krem nawilżający, który dogłębnie nawilża skórę twarzy. Krem zawiera ekstrakty roślinne bogate w przeciwutleniacze i ceramidy, które pomagają poprawić elastyczność skóry i utrzymują intensywne nawilżenie, jednocześnie chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem środowiska.

W makijażu polecamy świetlistą skórę. Podkład Soraya Glam Make-up to kryjący podkład o lekkiej formule, która doskonale dopasowuje się do kolorytu cery i wyrównuje go. Ukrywa niedoskonałości, daje odczucie wygładzenia i delikatnie rozświetla skórę, zapewniając efekt glow. Jego pielęgnacyjna formuła zawiera nawilżający ekstrakt z kwiatów brzoskwini oraz odżywczy olej z pestek brzoskwiń. Z kolei marka Golden Rose ma w swojej ofercie Up To 24 Hours Stay Foundation to lekki podkład do twarzy, który nadaje półmatowe wykończenie, zapewnia pełne krycie i utrzymuje się na skórze do 24 godzin. Trwała, wodoodporna formuła produktu wzbogacona została o witaminę E, masło z awokado i kompleks nawilżający, aby zminimalizować uczucie przesuszenia i zapewnić nawilżenie.

Coś błyszczącego na oczy. Water Eyeshadow od Kiko Milano to rewolucyjny cień, zapewniający natychmiastowy kolor, przeznaczony do nakładania na sucho i na mokro. Mieszanka pudrów sferycznych najnowszej generacji gwarantuje niezwykły efekt kolorystyczny, który łączy ekstremalną precyzję, czysty blask i wyjątkową długotrwałość.