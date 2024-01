Martyna Wojciechowska ujawniła tajemnicę swojej fryzury. Gwiazda TVN tak dba o włosy na krańcu świata

Odkąd nauczyłąm się robić domową pastę do czyszczenia, to moja toaleta lśni czystością. Doczyszcza kamień i osad. Sposób na czyszczenie toalety

Martyna Wojciechowska od lat podróżuje po najróżniejszych zakątkach świata. Gwiazda TVN relacjonuje widzom programu „Kobieta na krańcu świata”, jak wygląda codzienne życie mieszkańców miejsc, które odwiedza. Mimo że czasami warunki pracy dziennikarki są trudne, to jej wygląd zawsze jest zjawiskowy. Fani programu często zwracają uwagę na jej fryzurę. Dziennikarka postanowiła nagrać zabawny filmik i opowiedzieć jak dba o włosy.

Martyn Wojciechowska ujawniła tajemnicę swojej fryzury. Gwiazda TVN tak dba o włosy na krańcu świata

Martyna Wojciechowska aktualnie podróżuje po Meksyku. Dziennikarka nagrywa kolejne odcinki swojego podróżniczego programu. Gwiazda TVN relacjonuje swoją wyprawę w mediach społecznościowych. Tym razem na swoim Instagramie zamieściła zabawny filmik dotyczący porad dbania o urodę.

- Z cyklu życie w drodze i jak dobrze wypaść przed kamerą! Często jestem pytana, czy kiedy jeżdżę na krańce świata z kamerą, to towarzyszy mi ekipa beauty. Tak więc potwierdzam i od razu przedstawiam cały mój #beautyteam na planie: Martyna Wojciechowska — prowadząca, makijażystka, fryzjerka i stylistka" — napisała dziennikarka i dołączyła nagranie, w którym próbuje ujarzmić niesforne kosmyki włosów.

- Naprawdę naoglądałam się tutoriali, że takie tutaj się wpina spineczki. Dostałam nawet w prezencie od pani fryzjerki i teraz myślę, że może będzie lepiej, jak sobie tak zrobię. Nie mogę ich okiełznać. Moja technika układania włosów polega na nieukładaniu włosów. To znaczy, że myję głowę, idę spać z mokrymi włosami i wstaje i co będzie rano, to zawsze jest zagadka. Ale dzisiaj rozwiązanie tej zagadki było wyjątkowo niekorzystne nie tyle dla mnie, co dla widza więc postanowiłam stuningować swoje włosy – opowiada w nagraniu Martyna Wojciechowska.

Fani dziennikarki są zachwyceni dystansem i poczuciem humoru Martyny Wojciechowskiej. Jednak w komentarzach nie brakuje także zaniepokojonych głosów, które przypominają, że nie powinno się spać z mokrymi włosami. Niestety, choć uwielbiamy Martynę Wojciechowską, to musimy się przyłączyć do tych głosów. Każdy trycholog potwierdzi, że spanie z mokrą głową jest błędem. Na skórze głowy rozwijają się niekorzystne bakterie, włosy stają się łamliwe i bardziej podatne na uszkodzenia. Dlatego zdrowiej będzie wysuszyć włosy zaraz po umyciu.

