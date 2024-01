i Autor: Shutterstock Domowy sposób na porost włosów

Podgrzewam 10 kropli i wcieram w skórę głowy. Włosy rosną jak szalone. Są gęste i długie. Domowy sposób na porost włosów

Zastanawiasz się, czy istnieje skuteczny domowy sposób na porost włosów? Warto wypróbować naturalne i tanie produkty, z których można stworzyć doskonały kosmetyk do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ja od miesięcy stosują tę wcierkę do włosów, dzięki której rosną one jak szalone. Podgrzewam 10 kropli olejku i wcieram go w skórę głowy swoje pasma. Są gęste i długie.