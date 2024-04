Obuwie idealne na piesze wędrówki. Wygoda i stabilizacja

W kosmetyczce maj. Co warto spakować do wyjazdowej kosmetyczki?

Regatta przedstawia nową linię wodoodpornego i oddychającego obuwia outdoorowego dla mężczyzn, kobiet i dzieci. W hierarchii marki istnieje sześć głównych stylów, oferujących różne poziomy amortyzacji, przyczepności i wydajności, dostosowane do różnorodnych potrzeb I warunków terenowych (przedstawione na ilustracji). Każdy model został dopracowany pod kątem stopnia zaawansowania osoby noszącej - od profesjonalistów po amatorów. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewniać bezpieczeństwo, komfort i wygodę na każdym kroku.Ważnym elementem kolekcji jest nowa, ulepszona wersja najlepiej sprzedającego się modelu pośród butów trekkingowych marki – SAMARIS.Nowe SAMARIS III to najbardziej zaawansowane buty turystyczne Regatta, jakie powstały do tej pory. Wszystkie modele SAMARIS wyposażone są w wytrzymały bieżnik i środkową podeszwę z pianki EVA, które gwarantują doskonałą stabilność i amortyzację na nierównym terenie.Obok linii Samaris, kolekcja obejmuje również męskie, damskie i dziecięce modele VENDEAVOUR SUEDE i HOLCOMBE, przeznaczone do turystyki terenowej i wypraw poza utartymi szlakami. Ich wielofunkcyjny bieżnik zapewnia niezawodną przyczepność, stabilność i wygodę podczas długich wędrówek. Oba style są dostępne w wersji niskiej i średniej.

EDGEPOINT i VENDEAVOUR to linie przeznaczone dla weekendowych spacerowiczów i rodzin, zapewniające wszystkim radość z przebywania na świeżym powietrzu. Te wodoodporne i oddychające modele doskonale sprawdzą się na mniej wymagających nawierzchniach. Edgepoint i Vendeavour oferują średnie i niskie buty trekkingowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Wiosna-lato 2024 to najbardziej ekscytujący moment premier obuwia w historii marki. Przełomem jest zastosowanie innowacyjnej technologii TECFOAM we wszystkich modelach, dla zapewnienia codziennego komfortu i długiego użytkowania. Amortyzujące wkładki Tecfoam oferują zwiększenie absorpcji energii aż o 70% i 25% większą redukcję kompresji, dodając komfortu przy każdym kroku. Tecfoam zwiększa także wytrzymałość obuwia, a dzięki recyklingowej siatce na wierzchu i piance PU, jest również przyjazna dla środowiska i dla naszych stóp

i Autor: materiały prasowe Regatta

