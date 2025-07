Ochrona przed słońcem dla najmłodszych

Lato to czas, w którym skóra zasługuje na szczególną troskę – zwłaszcza delikatna skóra najmłodszych, która nie posiada tak rozwiniętej naturalnej ochrony przeciwsłonecznej jak u dorosłych. Zwiększona ekspozycja na słońce i wysokie temperatury mogą sprawiać, że codzienna pielęgnacja stanowi wyzwanie – o czym doskonale wiedzą rodzice, których pociechy uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu.

NIVEA SUN - ekspert w trosce o skórę, łączy wieloletnie doświadczenie ze znajomością potrzeb dzieci i ich rodziców. Linia NIVEA SUN UV Kids to ochrona przeciwsłoneczna i nawilżenie w jednym, dedykowane tym najdelikatniejszym skórom.

DELIKATNA SKÓRA, SILNA OCHRONA

NIVEA SUN KIDS Protect & Care SPF50+ to balsam ochronny do opalania, który skutecznie chroni przed poparzeniami. Zapobiega długotrwałym uszkodzeniem skóry na skutek promieniowania słonecznego dzięki systemowi filtrów UVA/UVB SPF 50+. Pielęgnująca formuła z pantenolem oraz witaminami E i C, została stworzona specjalnie dla delikatnej skóry dziecka - nie wysusza i zapobiega utracie nawilżenia. Dodatkową zaletą balsamu jest jego długotrwała wodoodporność. Przeznaczony dla delikatnej skóry dzieci, powyżej 3 roku życia.

NOWA FORMUŁA!

NIVEA SUN Kids Protect & Care SPF50+ to balsam do opalania w spray'u, który natychmiastowo chroni skórę dziecka zapewnia bardzo wysoką ochronę SPF 50+ dzięki filtrom UVA/UVB. Formuła zawiera łagodzący pantenol oraz witaminy E i C - jest łagodna dla delikatnej skóry dziecka i zapobiega utracie nawilżenia. Zapewnia natychmiastową ochronę przed poparzeniami i długotrwałymi uszkodzeniami skóry wywołanymi promieniowaniem UV. Dzięki wysokiej wodoodporności działa skutecznie także podczas zabaw w wodzie. Produkt szybko się wchłania, a delikatny zanikający niebieski kolor sprawia, że aplikacja jest dla dzieci zabawą. Przeznaczony dla delikatnej skóry dzieci, powyżej 3 roku życia.

NIVEA SUN Spray ochronny do opalania dla dzieci Protect & Care SPF 50+ to niezawodna ochrona UV 5w1 dostosowana do potrzeb delikatnej skóry dziecka. Natychmiastowa ochrona przed promieniowaniem UVA/UVB pomaga chronić zdrowie skóry. Ulepszona formuła łączy w sobie składniki takie jak pantenol, witamina E oraz C i jest dostosowana do potrzeb skóry najmłodszych. Wspiera barierę ochronną skóry i zapobiega utracie nawilżenia. Szybko wchłaniająca się, łatwa do rozprowadzenia formuła w wygodnej formie spray’u - dla łatwej aplikacji bez uczucia lepkich rąk! Przeznaczony dla delikatnej skóry dzieci, powyżej 3 roku życia.

Idealny na na podróż oraz do plecaka balsam w wersji 50 ml – NIVEA SUN Kids TO GO Protect & Care zapewnia natychmiastową, wysoką ochronę przeciwsłoneczną dzięki skutecznemu systemowi filtrów UVA/UVB SPF 50+. Przeznaczony dla delikatnej skóry dzieci, powyżej 3 roku życia.

FORMAT PODRÓŻNY!

DLA WYJĄTKOWO WRAŻLIWEJ SKÓRY

NIVEA SUN Balsam do opalania dla dzieci Sensitive Protect SPF50+ to niezawodna ochrona UV 5w1 dostosowana do potrzeb wrażliwej skóry niemowląt i dzieci. Wodoodporna i delikatna formuła z ekstraktem z rumianku daje natychmiastową ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB. Przeznaczony dla wrażliwej skóry dzieci, także tej ze skłonnościami do egzemy, powyżej 6 miesiąca życia.

i Autor: materiały prasowe Nivea

