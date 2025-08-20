Oczyszczanie twarzy - fundament zdrowej i promiennej skóry

Dlaczego oczyszczanie twarzy jest niezbędne?

Nasza skóra każdego dnia narażona jest na wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą negatywnie wpływać na jej kondycję. Wśród nich znajdują się:

Zanieczyszczenia środowiska: Smog, kurz, spaliny – te drobne cząsteczki osadzają się na naszej skórze, zatykając pory i przyczyniając się do powstawania zaskórników i wyprysków.

Nadmiar sebum: Nasze gruczoły łojowe naturalnie produkują sebum, które nawilża skórę. Jednak jego nadmiar może prowadzić do przetłuszczania się skóry i zablokowania porów.

Resztki makijażu: Nawet najlepszej jakości kosmetyki, jeśli nie zostaną dokładnie usunięte, mogą zatykać pory i podrażniać skórę.

Martwe komórki naskórka: Naturalny proces odnowy komórkowej powoduje gromadzenie się martwych komórek na powierzchni skóry, które mogą sprawiać, że cera wygląda na szarą i matową.

Jak prawidłowo oczyszczać twarz? Krok po kroku

Oczyszczanie twarzy powinno być dwuetapowe, szczególnie jeśli nosimy makijaż lub nasza skóra jest narażona na silne zanieczyszczenia.

Krok 1: Demakijaż (wieczorem)

Ten krok jest kluczowy, aby pozbyć się makijażu i pierwszych warstw zanieczyszczeń. Możemy do tego użyć różnych produktów:

Płyny micelarne: Skutecznie usuwają makijaż i sebum bez konieczności mocnego pocierania. Nasączonym wacikiem delikatnie przecieramy twarz, oczy i usta.

Olejki do demakijażu: Rozpuszczają nawet wodoodporny makijaż i zanieczyszczenia na bazie tłuszczu. Aplikujemy olejek na suchą skórę, masujemy, a następnie emulgujemy go z wodą i spłukujemy.

Mleczka do demakijażu: Delikatne dla skóry, idealne dla osób z cerą suchą i wrażliwą. Nakładamy mleczko na skórę, masujemy i usuwamy za pomocą wacika lub wilgotnej ściereczki.

Balsamy do demakijażu: Podobnie jak olejki, skutecznie rozpuszczają makijaż. Mają bogatszą konsystencję i często zawierają składniki pielęgnujące.

Krok 2: Oczyszczenie właściwe (rano i wieczorem)

Po usunięciu makijażu (wieczorem) lub jako pierwszy krok porannej pielęgnacji, przechodzimy do właściwego oczyszczenia skóry. Wybieramy produkt odpowiedni do naszego typu cery:

Żele oczyszczające: Idealne dla cery tłustej i mieszanej. Skutecznie usuwają nadmiar sebum i zanieczyszczenia. Nakładamy niewielką ilość żelu na wilgotną skórę, delikatnie masujemy okrężnymi ruchami, a następnie dokładnie spłukujemy letnią wodą.

Pianki oczyszczające: Lżejsza konsystencja niż żele, odpowiednie dla większości typów skóry, w tym wrażliwej. Aplikujemy piankę na wilgotną skórę, masujemy i spłukujemy.

Emulsje oczyszczające: Delikatne i nawilżające, polecane dla cery suchej i wrażliwej. Masujemy emulsję na skórze i spłukujemy lub usuwamy za pomocą wilgotnej ściereczki.

FOREO LUNA

1-minutowe oczyszczenie z LUNA 4, które usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i makijażu, pozostawiając skórę świeżą i promienną. A silikonowe wypustki sprawiają, że pielęgnacja szczoteczką jest nie tylko skuteczna, ale również niezwykle przyjemna.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

PIXI Clarity Cleanser – Żel do mycia twarzy

Ten żel do mycia twarzy zawiera zestaw trzech składników o silnym działaniu: kwas salicylowy, mlekowy i glikolowy, które złuszczają i odświeżają cerę, oraz probiotyki, które chronią i przywracają równowagę.

i Autor: materiały prasowe PIXI

DRUNK ELEPHANT Beste™ No. 9 Jelly Cleanser - Żel Do Mycia Twarzy

Innowacyjny żel do mycia twarzy w galaretce usuwający wszystkie ślady po kosmetykach, nadmiar sebum, zanieczyszczenia oraz wszelkie osady nagromadzone na skórze w ciągu dnia. Za sprawą unikalnej mieszanki łagodnych substancji działających powierzchniowo oraz usuwających makijaż emolientów ta delikatna formuła zmywa najdrobniejsze pozostałości, pozostawiając skórę czystą i miękką. Niezawierający laurylosiarczanu sodu, substancji zapachowych ani olejków eterycznych żel do twarzy Beste™ No. 9 jest odpowiedni do każdego typu skóry.