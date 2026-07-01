Odkryj magię zapachów od women'secret

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-01 12:16

Szukasz wyjątkowego upominku, który sprawi radość i pozostanie w pamięci na długo? Wybierz prezent, który zachwyca elegancją i emocjami. Podaruj coś więcej niż tylko przedmiot, podaruj zapachową podróż pełną pięknych wspomnień, relaksu i codziennych chwil przyjemności.

Różowy flakon perfum Rouge Seduction z kokardą wśród owoców i kwiatów. O produktach women'secret przeczytasz na SE.
Autor: women'secret/ Materiały prasowe

W drogeriach Hebe czekają nowości od uwielbianej marki women'secret, które zachwycają nie tylko aromatami, ale i pięknymi flakonami z dekoracyjnymi kokardami.

Oto dwie propozycje, które podbiły serca kobiet na całym świecie:

Rouge Seduction: Siła i Magnetyzm

Jeśli Twoja mama to kobieta z charakterem, która emanuje pewnością siebie i nowoczesną elegancją, Rouge Seduction będzie strzałem w dziesiątkę. Ten zapach to kwintesencja zmysłowości zamknięta w intensywnie czerwonym flakonie.

Charakter zapachu: Owocowa kompozycja typu chypre, stworzona dla kobiet, których magnetyzm jest niemożliwy do zignorowania.

Nuty zapachowe:

  •  Głowa: Soczysta gruszka, bergamotka i czerwone owoce.
  •  Serce: Bukiet białych kwiatów, jaśminu i zmysłowej piwonii.
  •  Baza: Rozgrzewająca wanilia, paczula i dodający głębi mech.
Rouge Seduction
Autor: Rouge Seduction/ Materiały prasowe

Gold Seduction: Blask i Zmysłowość

Dla mam, które kochają glamour i chcą lśnić nie tylko od święta, marka przygotowała Gold Seduction. To prawdziwa "broń uwodzenia", zaprojektowana, by rozświetlać wieczory i dodawać pewności siebie.

Charakter zapachu: Uzależniająca, kwiatowo-owocowa mieszanka o silnym i wyraźnym charakterze.

Nuty zapachowe:

  •  Głowa: Orzeźwiające cytrusy (cytryna, mandarynka), bergamotka oraz słodka malina.
  •  Serce: Eleganckie białe kwiaty, jaśmin i aksamitna brzoskwinia.
  •  Baza: Bogata mieszanka wanilii, cedru, piżma, drzewa kaszmirowego i paczuli.

Gold Seduction to autentyczna pokusa, która sprawi, że każda mama poczuje się niezwykle kobieco i luksusowo.

women'secret,
Autor: women'secret,/ Materiały prasowe

Znajdź je w Hebe!

Nie musisz szukać daleko. Obie nowości od

Znajdź je w Hebe!

Nie musisz szukać daleko. Obie nowości od women'secret – zarówno magnetyczne Rouge Seduction, jak i olśniewające Gold Seduction – są dostępne w drogeriach Hebe.

– zarówno magnetyczne Rouge Seduction, jak i olśniewające Gold Seduction – są dostępne w drogeriach Hebe.

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