Odkryj magię zapachów od women'secret

W drogeriach Hebe czekają nowości od uwielbianej marki women'secret, które zachwycają nie tylko aromatami, ale i pięknymi flakonami z dekoracyjnymi kokardami.

Oto dwie propozycje, które podbiły serca kobiet na całym świecie:

Rouge Seduction: Siła i Magnetyzm

Jeśli Twoja mama to kobieta z charakterem, która emanuje pewnością siebie i nowoczesną elegancją, Rouge Seduction będzie strzałem w dziesiątkę. Ten zapach to kwintesencja zmysłowości zamknięta w intensywnie czerwonym flakonie.

Charakter zapachu: Owocowa kompozycja typu chypre, stworzona dla kobiet, których magnetyzm jest niemożliwy do zignorowania.

Nuty zapachowe:

Głowa: Soczysta gruszka, bergamotka i czerwone owoce.

Serce: Bukiet białych kwiatów, jaśminu i zmysłowej piwonii.

Baza: Rozgrzewająca wanilia, paczula i dodający głębi mech.

Autor: Rouge Seduction/ Materiały prasowe

Gold Seduction: Blask i Zmysłowość

Dla mam, które kochają glamour i chcą lśnić nie tylko od święta, marka przygotowała Gold Seduction. To prawdziwa "broń uwodzenia", zaprojektowana, by rozświetlać wieczory i dodawać pewności siebie.

Charakter zapachu: Uzależniająca, kwiatowo-owocowa mieszanka o silnym i wyraźnym charakterze.

Nuty zapachowe:

Głowa: Orzeźwiające cytrusy (cytryna, mandarynka), bergamotka oraz słodka malina.

Serce: Eleganckie białe kwiaty, jaśmin i aksamitna brzoskwinia.

Baza: Bogata mieszanka wanilii, cedru, piżma, drzewa kaszmirowego i paczuli.

Gold Seduction to autentyczna pokusa, która sprawi, że każda mama poczuje się niezwykle kobieco i luksusowo.

Autor: women'secret,/ Materiały prasowe

Znajdź je w Hebe!

Nie musisz szukać daleko. Obie nowości od

Znajdź je w Hebe!

Nie musisz szukać daleko. Obie nowości od women'secret – zarówno magnetyczne Rouge Seduction, jak i olśniewające Gold Seduction – są dostępne w drogeriach Hebe.

– zarówno magnetyczne Rouge Seduction, jak i olśniewające Gold Seduction – są dostępne w drogeriach Hebe.