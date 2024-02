Odkryj na nową swoją ukochaną pielęgnację

Sposób myślenia konsumentów dotyczący pielęgnacji stale ewoluuje, coraz częściej idąc w kierunku świadomego dbania o siebie. The Ritual of Namaste doskonale wpisuje się w ten trend. Ta innowacyjna kolekcja obejmuje starannie i świadomie opracowane produkty do pielęgnacji skóry, które podkreślają jej naturalne piękno. Dzięki formułom zawierającym ponad 93% składników pochodzenia naturalnego i przyjaznym dla środowiska opakowaniom, Rituals stale angażuje się w zachowanie równowagi w środowisku oraz wspieranie naturalnego piękna skóry.

Niki Schilling, dyrektorka ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Rituals Cosmetics wyjaśnia filozofię stojącą za kolekcją: Chodzi o definicję wewnętrznego piękna. Mam tu na myśli dobre samopoczucie, szukanie sensu w naszym życiu i dbanie o kwestie duchowe. Jeśli spojrzysz na piękno w ten sposób, idzie ono w parze z dobrym samopoczuciem, ponieważ chodzi o dbanie o siebie, cieszenie się małymi chwilami i przekształcanie rutynowych czynności w wyjątkowe chwile. Wierzymy w dokonywanie świadomych wyborów, które honorują zarówno piękno natury, jak i Twoją naturalną urodę.

Zobacz także: Zioło, które przyciąga bogactwo. Posadź w ogrodzie, bo uzdrawia rośliny. Napar z kwiatów działa uspokajająco i zapobiega wzdęciom

BAKUCHIOL REPAIR COMPLEX

Bakuchiol Repair Complex został opracowany specjalnie, aby niwelować pierwsze oznaki starzenia. Formuła wzbogacona bakuchiolem, czyli roślinną alternatywą dla retinolu oraz dzikim indygo, pomaga zminimalizować widoczne drobne zmarszczki, poprawić elastyczność, świetlistość i blask skóry.

Najnowszym produktem z gamy Clean & Conscious jest kostka do mycia twarzy z kompleksem witaminy E, która została specjalnie opracowana tak, aby głęboko oczyszczać, nawilżać i przywracać naturalną równowagę skórze. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że doskonale sprawdza się w podróży, jest idealna dla osób prowadzących intensywny tryb życia oraz dla każdego, kto szuka bardziej zrównoważonej alternatywy dla płynnych środków do mycia twarzy.

Serum przeciwzmarszczkowe

Zmniejsza głębokość zmarszczek nawet o 42%

Poprawia nawilżenie aż do 86%

Poprawia elastyczność skóry nawet o 28%

Krem przeciwzmarszczkowy na dzień

Zmniejsza widoczność zmarszczek nawet o 33%

Poprawia jędrność skóry nawet o 25%

Pielęgnacja skóry Clean & Conscious obejmuje cztery linie: Glow, Hydrate, Ageless i Purify, uwzględniające najważniejsze potrzeby pielęgnacyjne skóry: od wzmocnienia, nawilżenia i dodania blasku, po widoczną redukcję zmarszczek oraz poprawę jędrności skóry. Wszystkie formuły zawierają ponad 93% składników pochodzenia naturalnego - łącząc to, co najlepsze w naturze z alternatywnymi składnikami stworzonymi w laboratoriach, aby zapewnić stabilność formuł lub gdy są one bardziej przyjazne dla środowiska. Marka Rituals dokonuje również świadomych wyborów dotyczących opakowań oraz oferuje wkłady uzupełniające dla produktów takich jak sera oraz kremy do twarzy na dzień i na noc.

i Autor: Materiały prasowe Rituals

i Autor: Materiały prasowe Rituals