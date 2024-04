Odkryj nową kolekcję zegarków na sezon wiosna-lato 2024 w kampanii GUESS Watches z Georginą Rodríguez

Zaprezentowana przez Georginę Rodríguez kolekcja GUESS Watches to wyjątkowe połączenie elegancji i najnowszych trendów, które sprawia, że zegarki te stają się idealnym dodatkiem do każdej wiosenno-letniej stylizacji. Na polskim rynku dostępne są trzy zaprezentowane w kampanii rodziny zegarków:

MINI LUNA

Model Mini Luna charakteryzuje się stylową kopertą z trwałej stali nierdzewnej o średnicy 30 mm i bransoletą, dodającą mu klasycznego uroku. Dostępny jest także wersji na wygodnym, silikonowym pasku. Oferowany w wersjach złotej, srebrnej oraz bicolor z różowym złotem. Prezentowany w kampanii model posiada delikatną, pastelową tarczę w odcieniu baby blue, która dodaje mu świeżego, wiosennego wyrazu. Zegarek wyposażono w strukturalny bezel, zabezpieczający go przed uszkodzeniami i powłokę luminescencyjną na wskazówkach, ułatwiającą odczyt czasu w warunkach słabego oświetlenia. Japoński mechanizm kwarcowy, zabezpieczenie szkłem mineralnym oraz imponująca wodoszczelność 5ATM sprawiają, że zegarek MINI LUNA to idealny wybór dla osób ceniących zarówno styl, jak i funkcjonalność.

GIA

GIA to nie tylko zegarek, ale prawdziwy manifest stylu i osobowości, który doskonale uwydatni indywidualność każdej osoby noszącej go na nadgarstku. Jego bogato zdobiona koperta w kształcie litery G podkreśla odważny charakter marki. GUESS, nie bojąc się eksplorować nowych ścieżek, oferuje w swoim portfolio cały wachlarz kształtów kopert, od klasycznych okrągłych po niestandardowe, jak beczki, trójkąty, skeletony czy właśnie literę G. O wyjątkowości linii GIA stanowi także oryginalna bransoleta z systemem G-LINK, pozwalająca na samodzielne regulowanie długości, poprzez odpinanie ogniw. Szkło mineralne i wysokiej jakości stal szlachetna sprawiają, że zegarek jest niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Podobnie jak pozostałe modele z oferty GUESS wyposażono go w niezawodny, japoński mechanizm Seiko i wysoki poziom wodoodporności, co sprawia, że jest on nie tylko pięknym i ekstrawaganckim, ale także praktycznym dodatkiem.

CUBED

CUBED to propozycja zdecydowanie najbardziej klasyczna spośród całej trójki, jednak wciąż mocno osadzona w unikalnym DNA marki. Model ten wyróżnia ponadczasowa, złota bransoleta ze stali szlachetnej, starannie polerowana koperta o średnicy 40 mm i strukturalna tarcza, zdobiona markowym monogramem, znanym z kolekcji odzieży i akcesoriów GUESS. Dostępny jest również w wersji na czarnym, silikonowym pasku. CUBED to wszechstronny damski zegarek, który idealnie komponuje się z różnorodnymi stylizacjami. Doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, do pracy, jak i na wytworne, wieczorowe okazje. Zaawansowany mechanizm, wodoszczelność 5ATM i wysoka odporność na zarysowania odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających klientek.

