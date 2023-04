Odmładzająco hity taniej z Super-Pharm. Te kosmetyki znajdziesz w cenach z efektem "wow"

Dobry produkt przeciwzmarszkowy powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb naszej skóry. Skóra sucha będzie wymagała bardziej bogatych konsystencji, wrażliwa składników przebadanych dermatologicznych, a ta z plamkami i pozbawiona blasku preparatów redukujących przebarwienia. W drogeriach Super-Pharm konsultantki pomogą dobrać produkt do rodzaju skóry i oczekiwań.

IWOSTIN AGE LIFT Serum

To najnowsza linia marki IWOSTiN specjalizującej się w pielęgnacji skóry wrażliwej – tym razem o działaniu odmłądzającym. Formuły produktów zawierają składniki aktywne, których skuteczność została potwierdzona klinicznie. AGE LIFT to bogaty i dobrze przemyślany skład o działaniu przeciwzmarszczkowym, nawilżającym, odżywczym oraz ochronnym. Produkty zapewniają optymalne efekty dla różnych typów skóry, o każdej porze dnia i nocy, np. Serum widocznie redukuje oznaki starzenia, poprawia jędrność i głęboko nawilża. Przywraca skórze młodszy, pełen zdrowego blasku wygląd. Dzięki zawartości Witaminy A i Kwasu hialuronowego skutecznie niweluje oznaki starzenia, przywracając skórze młodszy wygląd. Dodatkowo Witamina E – chroni skórę przed negatywnym wpływem wolnych rodników.

NUXE Merveillance LIFT

Ten wygładzający krem zawiera ultra-korygujący olej z mikroalg. Firma Nuxe wybrała Chlorella Vulgaris, mikroskopijne zielone algi o wyjątkowych zdolnościach regeneracyjnych. Po raz pierwszy ten składnik pojawił się na ziemi 2,5 miliarda lat temu i przetrwał do dziś dzięki niesamowitej odporności, którą zawdzięcza nieprzepuszczalnej membranie. Olej z mikroalg pozyskiwany jest przy użyciu najnowocześniejszej, przyjaznej dla środowiska technologii, która umożliwia wydobycie aktywnych molekuł z membrany, które są trudno dostępne innymi metodami. Jedna kropla oleju z mikroalg skupia przeciwstarzeniową moc 4 miliardów komórek. Jego główne zadanie, to wzmacnianie skóry. W efekcie staje się gładsza, jędrniejsza, a zmarszczki są skorygowane. Krem dzięki pudrowej konsystencji idealny jest dla skóry normalnej i mieszanej, zapewniając, tworzy naturalny efekt „blur”, zapewniając nieskazitelne wykończenie.

PERFECTA BOTU-LINE Regenerujący przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 50+

Perfecta BOTU-LINE Expert Odmłodzenia to innowacyjna linia kosmetyków wykorzystująca wyjątkowy potencjał Spilantolu, pozyskiwanego z tropikalnej rośliny Acmella oleracea. Ten nowatorski składnik działa bezinwazyjnie i niezwykle skutecznie. Ma zdolność do zmniejszania napięcia mięśni mimicznych. Krem odmładza, odżywia i wygładza cerę. Zmniejsza najbardziej widoczne oznaki starzenia, zapewnia wyraźne wygładzenie zmarszczek, w tym zmarszczek mimicznych. Krem został dodatkowo wzbogacony o kwas GABA, który potęguje działanie przeciwzmarszczkowe i odmładzające, redukuje drobne zmarszczki, pozostawia cerę nawilżoną i elastyczną. Receptura zawiera także kombinację trzech olei: migdałowego, macadamia i buriti, które doskonale pielęgnują skórę, zapewniając głębokie nawilżenie.

GARNIER Skin Naturals Vitamin C serum do twarzy

To serum ma w składzie silnie skoncentrowaną 3,5% formułą [witamina c* + niacynamid + kwas salicylowy), która pomaga redukować przebarwienia już w 6 dni i uwalnia naturalny blask skóry. 3,5% formuła oparta jest na skutecznych składnikach aktywnych znanych ze swoich właściwości redukujących przebarwienia i dodających skórze blasku. W swojej formule zawiera witaminę C, niacynamid, kwas salicylowy.

Jest to pochodna witaminy C - formuła z jedną z najstabilniejszych pochodnych witaminy C. Jest mniej podatna na rozkład w wyniku utleniania lub wysokich temperatur zapewniając skuteczność serum. Redukuje przebarwienia, rozświetla, ma właściwości przeciwzmarszczkowe dzień po dniu rewitalizując skórę.

