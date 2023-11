Odmłodzone spojrzenie, bez skalpela.

Uwielbiany krem do twarzy z promocji Rossmanna, o którym wszyscy mówią. Kosztuje 6 złotych. To sekret gładkiej cery kobiet po 50-tce

FOREO SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster został specjalnie opracowany zarówno jako serum przewodzące mikroprądy, jak i produkt przeciwdziałający starzeniu, który wygładza i wypełnia zmarszczki w okolicach oczu i ust. Z kolei BEAR™ 2 eyes & lips to urządzenie niedawno wprowadzone na rynek, które dzięki zaawansowanej technologii pozwala na zniwelowanie drobnych zmarszczek i linii wokół najbardziej delikatnych obszarów twarzy.

Spowalnianie procesu starzenia

W miarę starzenia się nasza skóra traci zdolność do regeneracji, co prowadzi do naturalnego powstawania zmarszczek. Kolejnym problemem jest spadek produkcji kolagenu, która osiąga szczyt w okolicach 20. roku życia, a następnie stopniowo zmniejsza się o 1% rocznie. Prowadzi to do utraty objętości i pojawienia się pionowych zmarszczek, które trudno jest zminimalizować. Elastyna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu elastyczności skóry, pozwalając jej rozciągać się i sprężać jak gumka recepturka. Kiedy skóra traci tę elastyczność, staje się bardziej obwisła, a zmarszczki mocniej widoczne.

Okolica wokół oczu jest szczególnie podatna na proces starzenia, ze względu na częste mimowolne ruchy twarzy i cienką skórę. Dlatego nasze oczy często są pierwszym miejscem, na którym dostrzegamy upływ czasu.

Booster przeciwzmarszczkowy od FOREO

Wegański i nietestowany na zwierzętach oraz szybko wchłaniający się SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster został przetestowany przez dermatologów i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Zawiera cząstki odbijające światło, które natychmiast rozjaśniają okolicę oczu i podkreślają usta, podczas gdy specjalny aplikator pomaga doskonale rozprowadzić produkt na tych obszarach. Booster składa się aż w 95% ze składników pochodzenia naturalnego, w tym bogatych w antyoksydanty kofeiny i ekstraktu z żurawiny, nawilżającej wody różanej, ujędrniającego niacynamidu oraz witaminy B5.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Mikroprądy na okolice oczu i ust

Urządzenie BEAR™ 2 eyes & lips jest częścią kolekcji BEAR™ 2, która wprowadziła innowacyjne podejście w zakresie mikroprądów do domowego użytku. Dlaczego? To jedyne urządzenia na rynku wyposażone w różne rodzaje mikroprądów. BEAR™ 2 eyes & lips wykorzystuje mikroprądy Lifting Microcurrent™ i Tapping Microcurrent™. Mikroprąd Lifting Microcurrent™ wielokrotnie zmienia częstotliwość prądu od niskiej do wysokiej, delikatnie pobudzając mięśnie do naturalnego unoszenia się, co jest szczególnie pożądane w tych konkretnych obszarach. Z kolei Mikroprąd Tapping Microcurrent™ wykorzystuje szybkie i krótkie fale prądu przepływające przez górne warstwy skóry, aby ją rozjaśnić i wypełnić.

Efekt jest dodatkowo wzmocniony pulsacjami T-Sonic™, które, gdy skierowane na obszary podatne na powstawanie zmarszczek, pomagają zrelaksować napięcie mięśni twarzy i wygładzić widoczność linii mimicznych. W urządzeniu możemy wybrać spośród5 typów masażu:- drenaż limfatyczny,- masaż tkanek głębokich,- punkty spustowe,- masaż shiatsu- i masaż refleksologiczny.

Warto też wspomnieć oAnti-Shock System™ 2.0. Dzięki tej funkcji mamy pewność, że zabieg jest w pełni bezpieczny, a urządzenie dostosowuje intensywność wybranego mikroprądu, mierząc naszą skórę aż 200 razy na sekundę.

BEAR™ 2 eyes & lips oferuje udowodnione klinicznie korzyści, bez użycia igieł i skalpeli, które możemy znać z zabiegu liftingu brwi i wypełniaczy do ust. Urządzenie eliminuje worki pod oczami i zmarszczki, napina i unosi brwi oraz wypełnia i podkreśla usta.

Wyniki potwierdzone klinicznie

Wyniki kliniczne BEAR™ 2 eyes & lips potwierdzają skuteczność jego działania:

98% użytkowników zgłasza, że skóra wydaje się jaśniejsza i bardziej pełna

93% użytkowników zgłasza poprawę opuchlizny i zwiotczenia pod oczami

90% użytkowników zgłasza poprawę w kwestii pigmentacji

83% użytkowników zgłasza, że ich brwi wydają się bardziej uniesione.

Połączenie BEAR™ 2 eyes & lips z SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster pomoże zmniejszyć opadanie powiek pod oczami, a dzięki masażowi limfatycznemu eliminować toksyny, redukując opuchliznę. Poprzez stymulację mikrokrążenia, BEAR™ 2 eyes & lips dostarcza tlen i niezbędne składniki odżywcze do komórek - przyspieszając proces odnowy skóry, redukując przebarwienia i zwiększając blask

i Autor: Materiały prasowe FOREO