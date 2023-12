Odważ się sięgnąć gwiazd z kolekcją Dream to Shine od Avon!

Wyraziste kolory i błyszczący efekt – to wyróżnia najnowszą kolekcję kosmetyków Dream to Shine od Avon i pozwala stworzyć makijaż idealny na sylwestrową noc i karnawałowe szaleństwo. Z ich pomocą marka zachęca również wszystkie kobiety do tego, by z odwagą weszły w nowy rok i tak jak ambasadorzy kolekcji - Adrian Świderski i Maja Kołodziejczyk (@pukkalifestyle) – sięgnęły gwiazd i zrealizowały swoje marzenia. Oto sześć kosmetyków, dzięki którym stworzysz oszałamiający sylwestrowy look.

Dodaj oczom światła

Paletka cieni do powiek Dream to Shine to dwanaście matowych i lśniących, a do tego mocno nasyconych odcieni,, które podkreślą wyjątkowość każdej kobiety. Dodatkowo, łatwa do nakładania i rozcierania formuła gwarantuje trwały efekt, nawet podczas najbardziej szalonej nocy. By makijaż nabrał jeszcze bardziej odważnego i wyrazistego charakteru, pomaluj oczy jednym z pięciu nowych odcieni kultowej konturówki Glimmerstick. Limitowana kolekcja to dwa matowe i trzy lśniące kolory. Ich wodoodporna formuła przetrwa cały dzień i całą noc.

Błyszcz i olśniewaj

Chcesz dodać swojemu makijażowi subtelnego blasku? Na szczyt kości policzkowych i skronie nałóż rozświetlacz w sztyfcie Dream to Shine. To wielozadaniowy sztyft rozświetlający, którym możesz podkreślić również kości obojczykowe i dekolt, a nawet usta. Jego kremowa formuła z delikatnym połyskiem zapewnia łatwą aplikację i stopniowalny efekt, dzięki czemu produkt sprawdzi się zarówno na dzień, jak i na wieczór.

Świetnym uzupełnieniem całego looku, będzie też ultralśniąca szminka Avon. Błyszczące kolory, które znalazły się w kolekcji pozwalają uzyskać na ustach elektryzujący efekt, a dzięki składnikom takim jak witamina E, olejek awokado oraz olejek sezamowy, będą one dodatkowo nawilżone i odżywione.

Kolekcja zawiera także zestaw pędzli do makijażu, które zapewnią łatwą aplikację wszystkich kosmetyków oraz limitowane odcienie lakierów do paznokci tj. Cosmo Kiss czy Constellations, które dodadzą połysku dłoniom zaledwie w 60 sekund. Dzięki efektowi 3D z iskrzącymi kryształkami, każdy manicure będzie prezentował się perfekcyjnie i olśniewająco.

