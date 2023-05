i Autor: Marek Kudelski/Super Express Biedronka

Promocje w Biedronce

Ogromne promocje w Biedronce na 02.05.2023. Hitowe kosmetyki na lato od znanych marek całkowicie za darmo. Te produkty musi mieć mieć każdy

Wielkie promocje Biedronki z ich najnowszej gazetki promocyjnej. Majówka to początek słonecznego sezonu i krótkich wypadów za miasto. Kiedy tylko robi się cieplej kosmetyki do opalania stają nie nieodzownym kompanem każdej wyprawy. Ich stosowanie to przede wszytki kwestia zdrowotna i ochrona naszej skóry. Tylko teraz w Biedronce upolujesz kosmetyki z filtrem w promocji 2+1.