Okulary przeciwsłoneczne noś nie tylko latem

Jedna z najbardziej ekskluzywnych marek z wyjątkową kolekcją do makijażu już dostępna w Sephorze. To połączenie luksusu oraz wysokiej jakości kosmetyków

Od momentu założenia w 1956 roku, CARRERA jest symbolem przełomowego wzornictwa i najwyższej jakości. To marka dla tych, którzy z dumą idą własną drogą, łamią schematy i śmiało wyróżniają się z tłumu.

Flag Collection to wybór dla tych, którzy nie boją się wyprzedzać trendów. Te okulary łączą w sobie najważniejsze cechy stylu Carrera – ikoniczne logo „C” i wyraziste, niebanalne formy. Kolekcja wyraża dążenie marki do przekraczania granic w świecie wzornictwa, by osiągać nowy poziom oryginalności.

Signature Collection wprowadza klasyczne kształty w nowoczesnym, miejskim wydaniu. Modele te wykonano z lekkich materiałów i wzbogacono o subtelne detale, a efekt to ponadczasowa elegancja z odrobiną miejskiego stylu.

Kolekcja damska natomiast zaskakuje świeżymi, odważnymi modelami, które zachowują ikoniczny styl Carrera, ale w nowoczesnym, kobiecym ujęciu. To propozycja dla pewnych siebie, współczesnych kobiet, ceniących wysoką jakość wykonania i unikalny charakter okularów.

THE FLAG COLLECTION

Kolekcja Flag to wyraz bezkompromisowego stylu CARRERA, który czerpie z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki, jak charakterystyczne logo „C”. Modele wyróżniają się niebanalnym podejściem do formy, łącząc nowoczesność z ponadczasowym charakterem CARRERA.

FLAGLAB 17: Wyrazisty i śmiały model, który wyprzedza trendy dzięki mocnej, oversize’owej oprawie z acetatu i zausznikom inspirowanym światem wyścigów. Okrągłe detale przywołują estetykę kierownic klasycznych samochodów, dodając projektowi dynamiki. FLAGLAB 17 to idealna fuzja sportowego dziedzictwa marki CARRERA i miejskiego stylu.

VICTORY C 07/S: Model Victory C 07/S to wyjątkowy projekt, w którym współczesna moda spotyka się z dziedzictwem marki CARRERA. Odważne, rzeźbione linie i płaska górna krawędź przyciągają uwagę, a ekologiczny poliamid nadaje mu nowoczesnego sznytu. Na froncie lśni metalowa plakietka z symbolem „Victory C,” będąca nową interpretacją kultowej plakietki „C” z archiwów CARRERA. Logo CARRERA na zausznikach wieńczy projekt, łącząc przeszłość i teraźniejszość marki w jednym niepowtarzalnym modelu.

CARRERA 1071/S: Te okulary przeciwsłoneczne to esencja awangardowego stylu marki CARRERA, redefiniująca klasyczne kanony designu. Prostokątna forma wykonana z nierdzewnej stali i poliamidu przyciąga wzrok, a metalowa plakietka z kultowym logo „Victory C” na mostku stanowi wyrafinowany akcent. Zauszniki z metalu, wzbogacone o elastyczne zawiasy, oferują niezrównany komfort, a subtelny podpis CARRERA na zausznikach dodaje im szyku, sprawiając, że każda stylizacja w tych okularach staje się modowym manifestem.

MODELE DLA KOBIET

Carrera wprowadza do swojej damskiej kolekcji okularów przeciwsłonecznych propozycje, które doskonale łączą elegancję z nowoczesnym sznytem. Te oprawki są jak idealny dodatek do każdej stylizacji – od casualowych po bardziej wyszukane. Stworzone z wysokogatunkowych materiałów, zachwycają nie tylko wyglądem, ale i komfortem noszenia. Każdy model emanuje pewnością siebie i charakterem, oferując kobietom możliwość wyrażenia swojej indywidualności i stylu. Dzięki nim każdy dzień staje się okazją do zabawy modą.

CA UNICA/SE: Te odważne okulary przeciwsłoneczne od CARRERA to kwintesencja nowoczesności i charyzmy. Ich płaski kształt w acetacie, ozdobiony metalowym logo „C” na zausznikach, przyciąga wzrok, a delikatne metalowe śruby na soczewkach dodają im niepowtarzalnego charakteru. W klasycznej czerni, soczystym fiolecie i innych modnych odcieniach doskonale wpasują się w każdą stylizację, zarówno w codziennych, jak i wieczornych zestawach.

THE SIGNATURE COLLECTION

Kolekcja Signature to połączenie ponadczasowych kształtów z miejskim stylem, który dodaje energii każdej stylizacji. Lekkość materiałów i dbałość o detale sprawiają, że te okulary to nie tylko modowy dodatek, ale także komfortowy wybór na co dzień. Idealne dla tych, którzy chcą wyrażać siebie z klasą i odrobiną nonszalancji.

CARRERA 338/S: To propozycja dla tych, którzy pragną połączyć elegancję z nowoczesnym stylem. Wykonane z lekkiej stali nierdzewnej i ozdobione podwójnym mostkiem, oferują wyjątkowy komfort noszenia. Wąska, metalowa oprawa zauszników, inspirowana bogatą historią marki, wprowadza do klasycznego designu nowoczesny twist, a subtelne detale nadają całości oryginalnego charakteru.

Te okulary sprawdzą się doskonale zarówno z korekcyjnymi soczewkami, jak i przeciwsłonecznymi, stanowiąc idealny dodatek do biurowych stylizacji, które zyskają szczyptę awangardowego sznytu.

i Autor: materiał prasowy CARRERA

i Autor: materiał prasowy CARRERA

i Autor: materiał prasowy CARRERA