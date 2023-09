Olbrzymie promocje w Lidlu na poniedziałek, 25 września. Sweter, w którym przechodzisz całą jesień za 45 zł. Mięciutki, wygodny i modny

Modny sweter damski w promocji Lidla. Tylko 45 zł

Nowe okazje z gazetki promocyjnej Lidla. Dla wielu osób jesień jest najlepszą porą roku pod względem mody. To właśnie jesienią możemy nosić mięciutkie swetry, skórzane kurtki oraz modne oficerki. Jesień w modzie daje ogrom możliwości. Bez względu na to, jaki styl jest Ci najbliższy, to na klasyczny sweter powinnaś zawsze znaleźć miejsce w swojej szafie. Taki sweter już od poniedziałku, 25 września pojawi się w promocji Lidla. Dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus będzie on kosztował jedyne 45 zł. Wystarczy, że aktywujesz kupon. Sweter damski z promocji Lidla posiada bardzo uniwersalny krój i dostępny jest w kilka wariantach kolorystycznych. Rękaw oraz dół swetra posiadają ściągacze, dzięki czemu sweter jest wygodny w noszeniu. Sweter z promocji Lidla nie posiada dodatkowych zdobień i jest gładki. Dzięki temu jest to model, który będzie pasował praktycznie do wszystkiego. Jesienią 2023 noś go do oversize'owej sukienki oraz do ciężkich motocyklowych butów. Sweter z promocji Lidla rewelacyjnie będzie wyglądał również zestawiony w prostej stylizacji, z Twoimi ulubionym spodniami lub spódnicą.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Lidlu

