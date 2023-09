i Autor: Materiały prasowe BIZUU

Idealne płaszcze na zimę. W tych modelach przechodzisz wiele sezonów

Chłodne dni zbliżają się wielkimi krokami. Dlatego kapsuła FLORENCE od już w sprzedaży, a w niej uwielbiane przez Klientki brandu ponadczasowe futra. Jak co roku polska marka proponuje dobrze już znane i przetestowane modele jak i odważne nowości. Wszystko to w zgodzie z DNA BIZUU i w nawiązaniu do światowych trendów. Dzięki futrom od BIZUU gwarantujemy Wam, że ta jesień oraz zima będą naprawdę przytulne i szykowne!