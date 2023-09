Ten puder to zamiennik jednego z najdroższych kosmetyków świata. Tylko 20 zł. Daje skórze efekt Photoshopa i sprawi, że zmarszczki znikną. Na co komu botoks?

Tani zamiennik kultowego pudru Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Działa podobnie, a kosztuje 20 zł

Puder sypki Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder przez długi czas uznawany był za najlepszy puder na świecie. Jego drobno zmielona formuła idealnie podkreślała skórę. Jest to puder, który genialnie matuje i przedłuża trwałość makijażu, a przy tym nie wysusza nadmierne skóry. Dzięki temu jest szalenie uniwersalny i sprawdzi się zarówno u posiadaczy skóry tłustej, jak i suchej. Puder do Laury Mercier wygląda na skórze naturalnie i promiennie. Nie podkreśla zmarszczek i minimalizuje widoczność porów. To prawdziwie upiększający kosmetyk. Niestety, jego cena nie należy do najniższych, a za pełno wymiarowe opakowanie należy zapłacić około 250 zł, nieco taniej (około 150 zł) kosztuje wersja mini. Na szczęście, na rynku drogeryjnym pojawia się coraz więcej tanich i jakościowych produktów. Tak jest w przypadku pudru sypkiego od polskiej marki Lovely, który uchodzi właśnie za tańszy zamiennik kultowego kosmetyku Laury Mercier.

Lovely Vegan Loose Powder - hitowy puder za 20 zł

Formuła Lovely Vegan Loose Powder jest również delikatna i drobno zmielona. Puder ten również nie wchodzi w załamania skóry i nie podkreśla jej suchości. Przy tym bosko wygładza i przedłuża trwałość makijażu. Nie daje tępego oraz kredowego efektu, a skóra nim muśnięta jest promienna i pełna zdrowego blasku. Puder sypki Lovely Vegan Loose Powder kupisz za niewiele ponad 20 zł w popularnych drogeriach, takich jak Rossmann ora Hebe.

i Autor: Materiały prasowe Puder Laura Mercier

i Autor: Materiały prasowe Puder Lovely