W Rossmannie kultowe perfumy za 74 zł. Świeży, zmysłowy zapach doda pewności siebie i otuli w jesienne dni

Kultowe perfumy damskie w promocji Rossmanna za 74 zł

Promocje w Rossmannie to zawsze doskonała okazja, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. Dzięki temu można skompletować swoją kosmetyczkę i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. To także świetna możliwość na zakup nowych perfum w obniżonych cenach. Teraz w najnowszej promocji w Rossmannie znalazły się kultowe i lubiane przez kobiety perfumy damskie Karl Lagerfeld Fleur D'Orchidée. Ich cena została obniżona ze 129,99 zł do 74,99 zł za flakonik o pojemności 50 ml. Akcja promocyjna trwa do 2 października, dlatego warto się spieszyć. Kobiety uwielbiają i chętnie wychwalają ten zapach.

"Piękny zapach, kwiatowy"

"Przyjemny delikatny zapach i bardzo trwały"

- piszą w opiniach o perfumach Karl Lagerfeld Fleur D'Orchidée.

Piękne perfumy z Rossmanna. Świeży i zmysłowy zapach

Te perfumy z Rossmanna są idealne na zbliżającą się jesień. Świeże, zmysłowe nuty cytrusowo-kwiatowe otulą w chłodne jesienne dni, ale też dodadzą pewności siebie. Perfumy Karl Lagerfeld Fleur D’Orchidée, łączy esencje orchidei i jaśminu, który jest przełamany nutą grejpfruta. Kwiatowa kompozycja zapachowa została wydana w 2019 roku, a jej autorką jest mistrzyni perfumiarstwa Emilie Coppermann.

