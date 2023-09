i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Pielęgnacja cery dojrzałej

Ekskluzywny krem pod oczy w promocji Rossmann za 9 zł. Działa na zmarszczki niczym botoks. „Najlepszy produkt, jakiego od lat używam”

Ten ekskluzywny krem pod oczy znalazł się w wielkiej promocji Rossmann. Z pewnością ta informacja uraduje fanki i kobiety po 50-tce, które stosują go od dawna i miały okazję, aby przekonać się do jego przeciwzmarszczkowych właściwości. Krem pod oczy w Rossmannie kosztuje teraz jedynie 9 złotych. Kobiety są zgodne, że to jeden z najlepszych kosmetyków, jakie kiedykolwiek stosowały.