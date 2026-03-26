Olga Bołądź ambasadorką marki Carrera w Polsce

To połączenie nie jest przypadkowe, ponieważ Carrera od lat przyciąga osobowości, które traktują modę jako formę ekspresji, a nie jedynie element sezonowych trendów. Właśnie dlatego współpraca z Olgą Bołądź tak naturalnie wpisuje się w filozofię marki.

„Uwielbiam marki, które nie przepraszają za to, że są wyraziste. Carrera od zawsze kojarzy mi się z bezkompromisowością i sportową elegancją, która nie boi się wyjść poza schemat. Jest mi bliska, bo w modzie szukam autentyczności - nie interesują mnie przejściowe trendy, ale rzeczy, które mają charakter i historię” - mówi aktorka.

Jak podkreśla Bołądź, bliska jest jej również filozofia Carrery oparta na autentyczności i odwadze bycia sobą. „Moja praca i pasja wymagają ciągłego wystawiania się na ocenę, dlatego życie na własnych zasadach to dla mnie mechanizm obronny i recepta na szczęście. Nie staram się dopasować do otoczenia; wolę tworzyć własny vibe. Odwaga bycia sobą to dla mnie wybieranie tego, w czym czuję się silna, nawet jeśli jest to nieoczywiste.”

Modele promowane przez aktorkę wyróżniają się charakterystyczną, odważną formą i dopracowanymi detalami, które łączą sportowe dziedzictwo marki z nowoczesną, miejską estetyką.

To design, który - jak podkreśla Olga - doskonale odnajduje się w jej codziennym stylu.

„Dla mnie okulary to kropka nad ‘i’. Często buduję całą stylizację wokół jednego mocnego akcesorium. Modele Carrery mają w sobie coś takiego, że nawet w zwykłym t-shircie i jeansach czuję się, jakbym miała na sobie modową zbroję. Dodają mi pewności siebie, ale też tego ‘cool factor’, którego szukam w każdym dodatku.”

W designie okularów Carrera Bołądź szczególnie ceni charakterystyczne linie oraz balans między klasyką a nowoczesnością. „Uwielbiam to, jak Carrera bawi się klasycznymi kształtami, nadając im jednocześnie futurystyczny, miejski sznyt. Mój styl to miks klasyki z nowoczesnym detalem, więc te geometryczne, odważne formy idealnie wpisują się w moją estetykę.”

Partnerstwo z Olgą Bołądź podkreśla kierunek, w którym rozwija się marka Carrera - stawiając na silne osobowości i autentyczne historie, które inspirują do wyrażania siebie bez kompromisów.

