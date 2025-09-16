Orientalna jesień – zapachy od Gisada, które ogrzeją chłodniejsze dni

Wraz z nadejściem września dni stają się krótsze, a wieczory zyskują wyjątkowy nastrój. Płomień świec, złociste liście i aromatyczne przyprawy tworzą scenerię, w której perfumy Gisady odnajdują swoje miejsce. Każdy z zapachów przenosi w świat zmysłów – od okalających wanilią i drzewem sandałowym akordów, po korzenne nuty cynamonu i kardamonu. To kompozycje, które sprawiają, że chłodniejsza pora roku nabiera intensywności i charakteru.

Ambassadora

Wanilia i drzewo sandałowe w bazie nadają kojącą głębię, czyniąc Ambassadorę idealnym zapachem na długie, chłodne wieczory. To propozycja dedykowana kobietom, które pragną otulić się aurą ciepła i subtelnej zmysłowości. Nuty mandarynki i różowego pieprzu przełamują jesienną nostalgię świeżością, a kwiatowe serce wnosi nadaje lekkość.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder

Ambassador Intense

Zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy magnetyzują obecnością. Energetyczne otwarcie łączy cytrusy i przyprawy, serce kompozycji z cynamonem wnosi orientalną głębię, a skórzana baza podkreśla elegancki charakter. Ambassador Intense doskonale sprawdzi się w jesienne wieczory oraz podczas wyjątkowych okazji.

Nuty zapachowe Ambassador Intense:

GŁOWA: bergamotka, mandarynka, grejpfrut, absolut lawendy, kardamon gwatemalski, różowy pieprz, żywica elemi, ekstrakt z imbiru, ekstrakt CO₂ kadzidłowy, gałka muszkatołowa, lukrecja, akord ozonowy

SERCE: malina, karmel, frezja, egipski geranium, jaśmin, orchidea, goździk, cynamon, heliotrop

BAZA: fasolka tonka, wanilia, skóra, paczula, wetyweria Haiti, drzewo kaszmirowe, bursztyn, labdanum, mech dębowy, piżmo

Titanium

Titanium uosabia moc i zdecydowanie. Otwiera się korzennymi nutami różowego pieprzu i kardamonu. W sercu dominuje skórzany ton z dodatkiem drzewa sandałowego, a baza emanuje irysem, wanilią i tonką, wzbogaconymi balsamiczną głębią. To zapach, który podkreśla pewność siebie i doskonale wpisuje się w rytm jesieni – pełnej intensywności, kontrastów i ciepła ukrytego w aromatach.

Nuty zapachowe Titanium:

GŁOWA: różowy pieprz, artemizja, szałwia, kardamon

SERCE: lawenda, drzewo cedrowe, skóra, cynamon, drzewo sandałowe

BAZA: irys, wanilia, tonka, paczula, balsam jodłowy

Kompozycje Gisady to coś więcej niż perfumy – to opowieść o nastrojowej porze roku, pełnej aromatów. Każdy flakon niesie aurę elegancji, dodając uroku zarówno codzienności, jak i wyjątkowym chwilom. Orientalna jesień z Gisadą to podróż przez zmysły, w której ciepło i głębia współgrają w idealnej harmonii.