Ostatni dzień promocji w Rossmannie. Kultowy puder na przecenie. Kobiety dojrzałe go pokochają. Daje efekt wypoczętej skóry i niweluje zmarszczki. Teraz tylko 30 zł

Promocje w Rossmannie. Ostatni dzień, by upolować zniżki

Jeszcze tylko w piątek, 15 września możesz skorzystać z obecnych promocji Rossmanna. Jeżeli szukasz idealnego pudru sypkiego to promocji Rossmanna mogą okazać się przydatne. W drogeriach znanej sieci możesz bowiem upolować popularny puder NAM Satin Loose Powder. To sypki, drobno zmielony puder, który daje efekt wygładzonej i promiennej skóry. Nie podkreśla suchych skórek oraz zmarszczek. Delikatne, rozświetlające drobinki zapewniają efekt wypoczętej skóry. To idealny produkty, dla kobiet dojrzałych, które szukają pudru niewchodzącego w zmarszczki, ale jednocześnie utrwalającego makijaż oraz upiększające. NAM Satin Loose Powder w promocji Rossmanna kosztuje jedynie 30,99 zł. Trzeba się jednak spieszyć. Promocje obwiązuje jeszcze jedynie w dniu 15 września. Puder NAM uchodzi za kultowy, a opinie na jego temat mówią same za siebie.

- Produkt jest drobno zmielony, a dzięki temu jest lekki na twarzy. Na twarzy dzięki temu mamy efekt glow ale taki delikatne a nie świecące się z kilometra. Pięknie i delikatnie to wygląda. Cera ma zdecydowanie satynowe wykończenie mi ten efekt się bardzo podoba bo puder na twarzy nie robi efektu maski. Puder nie wysusza skory nie podkreśla suchych skorek jest bardzo wydajny nie ma możliwości aby wysypał się cały wiec to ogromny plus. Można go stosować na cala twarz jak i pod oczy bo świetnie się w tej roli sprawdza. Zdecydowanie przedłuża trwałość podkładu - pisze zadowolona użytkowniczka o nicku Nataluskaa0407 na portalu wizaz.pl.

