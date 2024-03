Oto moje ulubione kosmetyki z witaminą C w składzie. Blask, rozświetlenie i antyoksydacja

Witamina C to składnik, którego nie powinno zabraknąć w pielęgnacji. Posiada szerokie spektrum działania - rozjaśnia skórę, dodaje jej zdrowego blasku, a także minimalizuje przebarwienia. To także świetny składnik w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów. Witamina C skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną. Dodatkowo, witamina C chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz sprawia, że cera jest ujędrniona i gładka. Chyba już nikogo nie trzeba namawiać do stosowania witaminy C w swojej pielęgnacji. Marka PIXI posiada w swojej ofercie szeroki wybór kosmetyków z witaminą C. Wybrałam najlepsze produkty, które warto znać.

Kosmetyki PIXI z witaminą C

PIXI KAPSUŁKI PIELĘGNACYJNE Z WITAMINĄ C

Rozjaśniające i rewitalizujące serum w formie kapsułek rozbudzi każdą cerę, dostarczając jej porcję witaminy C. Produkt rozświetla i wyrównuje koloryt skóry, zapewniając jednocześnie silne działanie antyoksydacyjne. Biodegradowalne kapsułki zawierają porcję serum z wegańskimi olejami roślinnymi nasyconymi witaminami C i E. Serum można wmasować bezpośrednio w skórę lub połączyć z kremem nawilżającym, żeby zwiększyć skuteczność codziennej pielęgnacji.

PIXI VITAMIN-C SERUM

Rozjaśniające, antyoksydacyjne serum zapewnia natychmiastowy i długotrwały blask. Udowodniono, że witamina C i kwas ferulowy zmniejszają negatywne skutki nadmiernej ekspozycji na słońce i chronią przed wolnymi rodnikami, pomagając poprawić koloryt skóry i wygładzić cerę.

PIXI VITAMIN-C TONIC

Tonik z witaminą C zapewnia natychmiastowy efekt odświeżenia i rozświetlenia, dzięki zawartości ekstraktu z cytrusów i kwasu ferulowego. Pomaga również wyrównać koloryt skóry, poprawić jej nawilżenie oraz chronić przed działaniem wolnych rodników. Skutecznie walczy z efektami nadmiernej ekspozycji na słońce, pierwszymi zmarszczkami, bliznami oraz innymi niedoskonałościami.

PIXI VITAMIN-C LOTION

Nawilżający krem rozświetlający zawiera witaminę C, cechującą się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, która wspomaga zdrową produkcję kolagenu i zwiększa blask skóry. Zapewnia jaśniejszą i młodziej wyglądającą cerę.

PIXI +C VIT BRIGTENING PERFECTOR - Rozjaśniający perfektor do twarzy

To rewolucyjny produkt wzmacniający skórę z dodatkiem witaminy C o właściwościach wygładzających. Chroni skórę przed smogiem, zapewnia rozświetlone, promienne wykończenie i młodzieńczy blask. Nawilża, odżywia, zmiękcza, a skóra nabiera zdrowego wyglądu.

PIXI C VIT GLOW-Y POWDER - Puder rozświetlający

Jedwabiście gładki, bogaty w witaminę C puder zapewnia cerze blask i rozświetlenie. Zawiera przeciwutleniacze, które dodają energii, tworząc świetliste wykończenie.

i Autor: Materiały prasowe PIXI