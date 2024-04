i Autor: Shutterstock opalanie

Oto niezbędnik w każdej wakacyjnej kosmetyczce

O tym, że kosmetyk do ochrony przeciwsłonecznej został stworzony zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną świadczy certyfikat GMP. Potwierdza on, że producent działa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny, bezpieczeństwa, kontroli jakości oraz odpowiedniej dokumentacji w całym procesie produkcji. Dzięki temu konsumenci mogą mieć większą pewność co do jakości i bezpieczeństwa produktów. Znak GMP zdobi wszystkie opakowania produktów DAX SUN.

W produktach ochronnych DAX SUN zostały zastosowane filtry przeciwsłoneczne nowej generacji. Co to oznacza? Jeszcze większą skuteczność, ale także łatwość aplikacji, brak bielenia skóry i szybkie wchłanianie się preparatu. Jednak wybierając produkty przeciwsłoneczne na rodzinne wakacje, kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci. Ochrona przeciwsłoneczna dla najmłodszych jest niezwykle ważna, ponieważ ich skóra jest delikatniejsza i bardziej podatna na uszkodzenia niż u dorosłych. Promieniowanie UV może powodować poważne problemy skórne, w tym oparzenia słoneczne, uszkodzenia DNA, a nawet raka skóry w późniejszym wieku. Dlatego regularne stosowanie wysokiego SPF oraz unikanie ekspozycji na słońce w godzinach największego nasilenia jest kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Zobacz także: Odkryj sekretne właściwości ziół i pielęgnuj swoje naturalne piękno Aby przeciwsłoneczna „tarcza” na naszej skórze była skuteczna, należy pamiętać o właściwym sposobie używania preparatów ochronnych. Jeśli preferujesz emulsję lub spray, wstrząśnij butelkę przed użyciem. Preparat nakładaj ok. 20 minut przed wyjściem na słońce, aby miał czas dobrze się wchłonąć. Powtarzaj aplikację co 2 godziny oraz po każdym wyjściu z wody i/lub wytarciu ciała ręcznikiem. Wszystkie produkty DAX SUN do opalania zawierają najwyższej jakości fotostabilny system filtrów UVA/UVB – skuteczną ochronę przed oparzeniem słonecznym, zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii słonecznych oraz długoterminowych uszkodzeń na poziomie skóry właściwej. Wszystkie produkty Dax Sun zostały przebadane pod kontrolą dermatologiczną. UWAGA: Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Unikaj słońca szczególnie w godz. 11.00-15.00, nawet gdy używasz preparatów ochronnych. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony. Krem ochronny dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia SPF 30 Chroni barierę skóry, jest wysoko wodoodporny. Zapewnia bezpieczeństwo delikatnej skórze dziecka o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Krem zawiera naturalne składniki pozyskiwane z bawełny i drzewa Tara. Wzmacnia ochronną barierę skóry dziecka i zabezpiecza ją przed przesuszeniem. D-Pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, silnie nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody z naskórka. Krem ochronny dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia SPF 50+ Chroni barierę skóry, jest wysoko wodoodporny. Zapewnia bezpieczeństwo delikatnej skórze dziecka o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Lekka formuła, oparta o naturalne składniki mleczka owsianego, wzmacnia ochronną barierę skóry dziecka i zabezpiecza przed przesuszeniem. D-Pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, silnie nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody z naskórka. IR/HEV Protection – ochrona przed skutkami wywołanymi światłem emitowanym przez ekrany HEV i podczerwonym IR. Emulsja ochronna dla dzieci SPF 50 Zapewnia bezpieczeństwo wyjątkowo delikatnej skórze dziecka o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Emulsję cechuje wysoka wodoodporność. Preparat zawiera ekstrakt z bawełny bogaty w peptydy, który doskonale zabezpiecza delikatna skórę przed niekorzystnym działaniem słońca. D-Pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed przesuszeniem naskórka. Rodzinna emulsja ochronna SPF 30 Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Zapewnia bezpieczeństwo wyjątkowo delikatnej skórze o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Cechuje się wysoką wodoodpornością. Emulsja zawiera ekstrakt z bawełny bogaty w peptydy, który doskonale zabezpiecza delikatna skórę przed niekorzystnym działaniem słońca. Niweluje szorstkość skóry, wygładza i pozostawia skórę miękka w dotyku. D-pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody oraz przesuszeniem naskórka. Rodzinna emulsja ochronna SPF 50 Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Zapewnia bezpieczeństwo wyjątkowo delikatnej skórze o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Cechuje się wysoką wodoodpornością. Emulsja zawiera ekstrakt z bawełny bogaty w peptydy, który doskonale zabezpiecza delikatna skórę przed niekorzystnym działaniem słońca. Niweluje szorstkość skóry, wygładza i pozostawia skórę miękka w dotyku. D-pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody oraz przesuszeniem naskórka. Rodzinny spray ochronny SPF 50 Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Zapewnia bezpieczeństwo wyjątkowo delikatnej skórze o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Ma wysoką wodoodporność. Preparat zawiera ekstrakt z bawełny bogaty w peptydy, który doskonale zabezpiecza delikatną skórę przed niekorzystnym działaniem słońca. D-pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody oraz przesuszeniem naskórka. Rodzinny balsam po opalaniu 5% D-Pantenol Polecany do stosowania po ekspozycji słonecznej lub kąpieli, dla dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Dzięki wysokiej zawartości D-Pantenolu (5%) intensywnie nawilża oraz przynosi ulgę, łagodząc skutki opalania objawiające się nieprzyjemnym pieczeniem, zaczerwienieniem i wysuszeniem skóry. Olej z nasion bawełny i siemię lniane doskonale regenerują delikatną skórę po niekorzystnym działaniu słońca, chronią przed przesuszeniem i zapobiegają łuszczeniu się naskórka. Witamina E znakomicie zmiękcza i uelastycznia naskórek. Dzięki silnemu antyoksydacyjnemu działaniu chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem. Balsam łatwo się rozprowadza i szybko wchłania. Nie pozostawia uczucia lepkości i przywraca skórze komfort.