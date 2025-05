Pachnące prezenty na Dzień Matki

Kolekcja składa się z ponad 20 produktów inspirowanych Matką Naturą. Piękne zapachy kwiatów i owoców można odnaleźć można w kosmetykach do kąpieli, pod prysznic oraz do pielęgnacji ciała. Nie zabrakło też mniejszych i większych, gotowych do wręczenia prezentów.

Relaksująca kąpiel dla mamy

Każda mama zasługuje na chwilę relaksu, dlatego bomba do kąpieli lub kostka bąbelkowa na pewno będą trafionym prezentem. Ogromna kula pełna kwiatów, urocze awokado, które wypełni pianą całą wannę, czy niebieska kula o różowym wnętrzu, pachnąca neroli i bergamotką – zdecydowanie jest w czym wybierać.

Produkty do mycia ciała

Dla wszystkich mam, które nie mają wanny, nie mogło zabrakło produktów do mycia ciała. Delikatny żel do mycia Snuggles otula ciepłą, waniliową nutą, natomiast krem do mycia Yummy Custard kusi aromatem budyniu i skutecznie nawilża dzięki zawartości mleka owsianego i masła kakaowego. Ciekawą propozycją są także dwie galaretki pod prysznic: Morning Coffee o zapachu świeżo parzonej kawy oraz You Are My Sunshine, pełna cytrusowej świeżości. Mydło Rose ma kształt i zapach róży i z pewnością będzie idealnym prezentem dla każdej mamy.

Produkty do pielęgnacji ciała

W kolekcji znalazły się również produkty do pielęgnacji ciała, które łączą relaksujące rytuały z odżywczymi składnikami. Kostka do masażu The Bump pozwala zadbać o skórę w czasie ciąży, dzięki kojącemu działaniu lawendy i rumianku. Balsam do ciała Keep It Fluffy otula zapachem jaśminu i wanilii, a peeling The Old Songs Are Waking delikatnie złuszcza skórę pozostawiając aromat róży i kadzidła. Symbol Of Love to natomiast pierwszy w historii marki Lush, nawilżający skórę olejek do tatuażu, o zapachu olejku pomarańczowego.

Podaruj mamie to co najlepsze

Nie mając pewności co najbardziej spodoba się mamie, warto sięgnąć po gotowe do wręczenia prezenty. Można wybrać coś z mniejszych propozycji jak Comfy Cosy, czyli połączenie żelu pod prysznic i balsamu do ciała lub Mum, zawierający cztery pachnące bomby do kąpieli. Z większych propozycji idealnie sprawdzi się Happy Mother’s Day lub Rewild, pełne różnorodnych kosmetyków do kąpieli i pielęgnacji ciała.

i Autor: materiały prasowe LUSH

