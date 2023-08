Pako Lorente z kampanią Pewni Ciebie

Jak się ubierać, by wyglądać młodziej po 50-tce? Cenne wskazowki dla kobiet 50+

Pako Lorente to polska marka od lat słynąca z bogatej oferty odzieży i dodatków dla mężczyzn. W kolekcjach marki klienci znajdą wysokiej jakości garnitury, koszule oraz dopełnienie stylizacji w postaci jakościowych akcesoriów. Każdy mężczyzna odnajdzie w Pako Lorente idealny zestaw na każdą okazję – biznesową, casualową, czy specjalną okazję. Marka oferuje też linię klasycznych i nowoczesnych garniturów ślubnych.

Pako Lorente od kilku sezonów wybiera nieszablonowe sposoby na komunikację. W poprzednich sezonach mogliśmy obserwować rozwój Klubu Kultur i wybór ambasadorów spośród klientów marki. W tym sezonie team kreatywny postanowił wykorzystać do kampanii możliwości jakie daje sztuczna inteligencja.

„Zastosowanie w kampanii promującej kolekcję na sezon jesień-zima 2023 grafik stworzonych przez sztuczną inteligencję to przełom i nowy kierunek w tworzeniu koncepcji kreatywnych”- mówi Natalia Eljaszuk, head of visual communication Pako Lorente. „Wygenerowane z wykorzystaniem AI obrazy najnowszej kampanii łączą pracę ludzką w postaci fotosów z narzędziem sztucznej inteligencji, dzięki której powstały tła” – dodaje.

W kampanii wykorzystano motyw metra. Nawiązano po pierwsze do zasięgu i łączenia lokalizacji, Metro łączy różne przystanki, a produkty marki dostępne są w wielu miejscach. Sama firma utrzymuje też silne relacje ze swoimi klientami angażując ich do tworzenia świata marki. Po drugie nawiązano do wygody i funkcjonalności tego środka transportu. Tak jak metro oferuje łatwość podróżowania, marka zapewnia wygodę w korzystaniu z oferty i lekkość w tworzeniu codziennych stylizacji. Ponadto metro daje pewność swoim użytkownikom, tak jak marka jest pewna swoich klientów.

„Hasło kampanii w tym sezonie to „Pewni Ciebie”. Jesteśmy jako marka pewni, że nasi klienci są gotowi na wyzwania, jakie czekają na nich w życiu prywatnym i zawodowym oraz że każdy z nich poradzi sobie z nimi doskonale osiągając kolejne sukcesy. Poza tym jesteśmy też pewni, że będą zawsze wyglądać świetnie opuszczając salon Pako Lorente” – mówi Rafał Chrapkowicz, prezes Pako Lorente.

Hasło kampanii jest też zapowiedzią nowych działań i komunikacji marketingowej skupiającej się na kliencie i jego potrzebach, dlatego będzie od tego sezonu głównym claimem marki, która planuje wdrożenie długofalowej strategii skoncentrowanej na kliencie właśnie.

To pierwsza kampania wśród marek odzieży dla mężczyzn, w której wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji. Dodatkowo motyw metra świadczy o kreatywnym i unikatowym podejściu oraz zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji.

Jeśli zaś chodzi o samą kolekcję, to znalazły się niej w tym sezonie płaszcze i kurtki, które są jednym z głównych elementów. Odrobinę luźniejsze niż dotychczas fasony sprawiają, że są zarówno stylowe, jak i wygodne. Dominują kolory szarości, granatu i brązu, które nadają ubraniom eleganckiego i klasycznego wyglądu. W tym sezonie kolekcja wzbogacona została o duży wybór pikowanych i zawsze modnych puchowych kurtek.

Nieodzownym elementem kolekcji na sezon jesienno-zimowy są swetry wykonane z wełny, bawełny i kaszmiru zapewniając ciepło i wygodę. Występują w kontrastowych kolorach lub z ciekawymi wzorami. Wśród spodni dominują zwężane nogawki wykonane z tkanin w stonowanych kolorach.

Garnitury są istotnym elementem garderoby łącząc elegancję z wygodą. Ich luźniejsza interpretacja nadaje bardziej casualowego, ale jednocześnie eleganckiego looku. Kolorystyka najmodniejsza w tym sezonie, czyli szarości, granaty, brązy i zielenie pasujące do formalnych, jak i codziennych stylizacji. Garnitury uszyte z grubszych i cieplejszych tkanin, takich jak wełna i jej mieszanki pozwalają na ich komfortowe noszenie nawet w chłodne dni.

W kolekcji znajduje się również wiele dodatków, które dopełniają męski styl. Czapki, szaliki i rękawiczki wykonane ze skóry lub wełny dodają charakteru i stylu. Buty są także funkcjonalne i wygodne, z dominacją klasycznych fasonów takich jak półbuty i sztyblety.

i Autor: Materiały prasowe Pako Lorente

