Papaja w pielęgnacji? Yumi wie, jak rozgrzać Twoją jesienną rutynę!

Jesień to idealny moment na nowości w pielęgnacji. Marka YUMI, odpowiadając na potrzeby skóry w okresie jesienno-zimowym, wprowadza linię z papają – tropikalnym owocem, który zadba o odpowiednie nawilżenie, ukojenie i zdrowy blask. Nowe produkty YUMI: Papajowa mgiełka kojąca do twarzy, Papajowe łagodzące serum oraz Papajowy odbudowujący krem do twarzy, powstały z myślą o głębokiej regeneracji i odświeżeniu skóry w chłodniejsze dni.

„Papaja jest wyjątkowym składnikiem w kosmetykach ze względu na swoje bogactwo enzymów, witamin i antyoksydantów, które wspierają naturalne procesy regeneracyjne skóry. Zawiera papainę – enzym o właściwościach złuszczających, który delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, odsłaniając świeższą, promienną cerę, a witaminy A, C i E działają nawilżająco i chronią skórę przed wolnymi rodnikami. Dzięki temu papaja nie tylko poprawia wygląd skóry, ale też zwiększa jej odporność na codzienne czynniki zewnętrzne, co czyni ją idealnym składnikiem szczególnie w chłodniejszych miesiącach" – Łukasz Bier, specjalista ds. marki Błysk. Nowość w ofercie YUMI – Papajowa mgiełka kojąca do twarzy to idealny sposób na szybkie i skuteczne nawilżenie skóry w ciągu dnia. Dzięki lekkiej, odżywczej formule z papają, mgiełka natychmiastowo nawilża, odświeża i tonizuje cerę. Świetnie sprawdza się również jako produkt do scalenia i odświeżenia makijażu, dając efekt zdrowego blasku przez cały dzień. Nawilżenie w mgnieniu oka – długotrwałe nawodnienie i ochrona przed przesuszeniem.

Ochrona i glow – wzmacnia makijaż i nadaje cerze subtelne rozświetlenie.

Papajowe łagodzące serum do twarzy – ukoi i zregeneruje skórę Papajowe łagodzące serum to kolejna nowość, która idealnie sprawdzi się na chłodniejsze dni, gdy skóra potrzebuje wyjątkowej troski i ukojenia. Serum wzbogacone kwasem hialuronowym, niacinamidem oraz ekstraktami z papai, mango i ananasa natychmiast nawilża i łagodzi, przynosząc ulgę podrażnionej skórze. Produkt idealny dla cery wrażliwej i skłonnej do zaczerwienień. Głębokie odżywienie i regeneracja – składniki aktywne wspierają naturalne procesy odnowy skóry.

Rozświetlenie dzięki mocy owoców – nadaje skórze zdrowy, promienny wygląd.

Kojące działanie na zaczerwienienia – serum łagodzi skórę i minimalizuje podrażnienia.

Papajowy odbudowujący krem do twarzy – regeneracja i długotrwała ochrona Nowy Papajowy odbudowujący krem do twarzy od YUMI to idealny sposób na zamknięcie codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Krem bogaty w bioferment z papai, alantoinę oraz antyoksydanty z owoców tropikalnych głęboko regeneruje i chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i chłodnym powietrzem. Jego formuła pomaga odbudować barierę ochronną skóry, sprawiając, że staje się ona zdrowa, nawilżona i pełna blasku. Regeneracja i ochrona – aktywne składniki wspomagają odnowę i wzmacniają barierę ochronną.

Naturalny blask i świeżość – dzięki witaminom i antyoksydantom skóra wygląda promiennie i zdrowo.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi – długotrwałe nawilżenie i ochrona przed chłodnym powietrzem. Jesień nie musi oznaczać rezygnacji z promiennej, zadbanej cery! Linia papajowa od YUMI to prosty i skuteczny sposób na odżywienie skóry, dzięki któremu poczujesz się zadbanie i pewnie przez całą jesień.